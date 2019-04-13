Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы РФ не вмешиваться в дела ВенесуэлыТК Звезда вчера в 23:11

Громкое заявление в адрес России госсекретарь США сделал в ходе переговоров с главой МИД Чили в Сантьяго. Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти латиноамериканских стран опасаться действий России в регионе.
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Майк Помпео
Я думаю, что у нас есть урок, который нам всем нужно усвоить: Китай и другие лицемерно призывают к невмешательству в дела Венесуэлы. Их собственные финансовые интервенции помогли разрушить эту страну.
— Майк Помпео, американский политикРБК вчера в 18:22

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Помпео назвал призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы «лицемерием»

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал латиноамериканские страны опасаться деятельности России в регионе

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