Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы РФ не вмешиваться в дела ВенесуэлыТК Звезда вчера в 23:11
Громкое заявление в адрес России госсекретарь США сделал в ходе переговоров с главой МИД Чили в Сантьяго. Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти латиноамериканских стран опасаться действий России в регионе.
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Я думаю, что у нас есть урок, который нам всем нужно усвоить: Китай и другие лицемерно призывают к невмешательству в дела Венесуэлы. Их собственные финансовые интервенции помогли разрушить эту страну.
— Майк Помпео, американский политикРБК вчера в 18:22
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Помпео назвал «лицемерными» призывы России и Китая к невмешательству в дела Латинской Америки
Московский Комсомолецвчера в 17:58
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
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