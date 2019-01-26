Политика
Помпео назначил бывшего дипломата Абрамса ответственным за ВенесуэлуВести.Ru 17:25
Госсекретарь США Майк Помпео назначил бывшего дипломата Эллиота Абрамса ответственным за дела Венесуэлы в госдепе. Миссия Абрамса – "помочь народу Венесуэлы восстановить демократию и процветание", подчеркнул Помпео.
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Эллиот будет важным приобретением для нашей миссии — помочь венесуэльскому народу полностью восстановить демократию и процветание в своей стране.
— Майк Помпео, американский политикRT на русском 17:13
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Спорт
Мишин: Самодурова не превзошла Загитову
Обновлено в 22:44
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек
Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено в 15:47
Политика
Bloomberg: Банк Англии отказался выдать Мадуро золото на $1,2 млрд
Банк Англии отказался выдать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд.
Обновлено в 22:45
Армия и оружие
В России зафиксировали массовые маневры военных спутников США
Четыре космических аппарата GSSAP (Geosynchronous Space Situational Awareness Program — Программа осведомленности ситуации на геосинхронной орбите) были запущены в 2014 и 2016 годах для слежения и инспекций за другими спутниками в интересах ВВС США.
Обновлено в 21:20
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Ребенка, упавшего в колодец в Испании, спасти не удалось
Двухлетнего ребенка, упавшего в технический колодец на юге Испании (муниципалитет Тоталан, провинция Малага), спасти не удалось.
Обновлено в 22:15
Кино
«Золотого орла» в номинации лучший фильм получила картина «Война Анны»
Картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко победила в номинации лучший фильм в рамках кинопремии «Золотой орел».
Обновлено в 17:18
Политика
Лидер венесуэльской оппозиции уличен в тайной поездке в США
The Associated Press узнало о тайном визите лидера оппозиции и спикера парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в США, Колумбию и Бразилию.
Обновлено в 21:37
Космос
Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Магнитогорске задержали гражданина Киргизии, но не за взрыв
Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, его искали по запросу местных властей за участие в беспорядках в городе Ош.
Обновлено в 10:31
Наука
Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна
Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено в 13:59
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Компания «Аэрофлот» отменяет 131 международный и внутренний рейс на 26 и 27 января из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве.
Обновлено в 12:56
Политика
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться
Украинский редактор портала "Европейской правды" Сергей Сидоренко не собирается извиняться перед журналисткой РФ Ольгой Скабеевой, которую мужчина толкнул в стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 18:31
Космос
В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли
Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
Обновлено в 09:21
Политика
Дональд Трамп прекратил шатдаун в США
Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля, прекратив самый длинный в истории шатдаун, сообщил Белый дом.
Обновлено в 21:27
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено в 13:54
Авто
Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4
Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.
Обновлено в 07:19
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Экономика
Еще одно рейтинговое агентство сменило руководителя
Представитель агентства объяснил изменения необходимостью реализации новой стратегии развития.
Обновлено в 11:17
Гаджеты
ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны
Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Авто
Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata
Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Подростка, устроившего пальбу у школы, посадят в СИЗО
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления
Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
Обновлено в 07:16
Политика
Порошенко оценил возможность захвата церквей УПЦ
Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя возможность захвата церквей Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил, что «всему своё время».
Обновлено в 22:32
Авто
Источники сообщили о возвращении Opel в Россию
Обновлено в 03:51
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках
Обновлено в 13:07
Происшествия
Двое работников погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Забайкалье
Обновлено в 21:52