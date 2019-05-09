Политика
Помпео рассказал о поиске общих интересов с РоссиейРИА Новости 07:07
Помпео подчеркнул необходимость взаимодействия с Россией по направлениям, где у стран могут быть общие интересы. Ранее в Госдепе США сообщили, что Помпео посетит Москву и Сочи 12-14 мая. В ходе переговоров он намерен обсудить "полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов".
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Общество
Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ
Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Футбол
«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в обновленной форме
Добавим, что по окончании матча состоится церемония награждения футболистов, перед которой они переоденутся в золотые футболки. (Дмитрий Сомов) "Зенит" неделю назад досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России.
Обновлено в 05:15
Технологии
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Футбол
«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 06:25
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Культура
Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360".
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Кемерове нашли пропавшего 10-летнего мальчика
В Кемерове завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал 11 мая. Волонтеры сообщили, что мальчик найден живым.
Обновлено в 05:18
Происшествия
При стрельбе в турецком кафе пострадали 10 человек
В результате стрельбы в кафе района Сельчук к северу от турецкого города Коньи получили ранения 10 человек.
Обновлено в 07:50
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Космос
NASA планирует сбить астероид с орбиты
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
По факту смерти Доренко будет проведено дополнительное расследование
По факту смерти главного редактора радио "Говорит Москва", журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая после падения с мотоцикла от, как было сказано ранее, разрыва аорты, будет проведена повторная судебно-медицинской экспертиза.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Политика
Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях
Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в сталинских репрессиях.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Доренко знал о том, что у него аневризма аорты
Генеральный директор радиостанции "говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил, что скончавшийся 9 мая главред радиостанции Сергей Доренко знал о том, что у него аневризма аорты.
Обновлено в 04:57
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Обновлено вчера в 21:39
Общество
На Кубани синоптики ожидают сильный дождь с градом
По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 11 мая местами в крае (кроме Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии
Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.
Обновлено вчера в 20:52