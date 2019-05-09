Политика

Помпео рассказал о поиске общих интересов с РоссиейРИА Новости 07:07

Помпео подчеркнул необходимость взаимодействия с Россией по направлениям, где у стран могут быть общие интересы. Ранее в Госдепе США сообщили, что Помпео посетит Москву и Сочи 12-14 мая. В ходе переговоров он намерен обсудить "полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Помпео намерен продолжить поиск общих интересов с Россией

Газета.Ru06:51

Госсекретарь США Майкл Помпео приедет сегодня в Москву для переговоров с министром иностранных дел и президентом

Эхо Москвы07:00

Помпео заявил, что во время визита в Россию намерен обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

ТАСС01:12

Помпео назвал борьбу с терроризмом одной из сфер хорошего взаимодействия с Россией

Интерфакс03:38

Стали известны темы переговоров Помпео в России

Известия02:36

Помпео в Москве собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

Московский Комсомолец01:29

Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией

RT на русском04:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Общество

Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Футбол

«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в обновленной форме

Добавим, что по окончании матча состоится церемония награждения футболистов, перед которой они переоденутся в золотые футболки. (Дмитрий Сомов) "Зенит" неделю назад досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России.
Обновлено в 05:15
Технологии

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Общество

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Футбол

«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон

Обновлено в 06:25
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Культура

Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360".
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Кемерове нашли пропавшего 10-летнего мальчика

В Кемерове завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал 11 мая. Волонтеры сообщили, что мальчик найден живым.
Обновлено в 05:18
Происшествия

При стрельбе в турецком кафе пострадали 10 человек

В результате стрельбы в кафе района Сельчук к северу от турецкого города Коньи получили ранения 10 человек.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Бывшая жена Доренко прокомментировала новость об отмене его похорон

Обновлено в 03:15
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол

Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили массовую драку у Казанского собора

Обновлено в 07:02
Происшествия

В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Обновлено в 05:38
Космос

NASA планирует сбить астероид с орбиты

Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

По факту смерти Доренко будет проведено дополнительное расследование

По факту смерти главного редактора радио "Говорит Москва", журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая после падения с мотоцикла от, как было сказано ранее, разрыва аорты, будет проведена повторная судебно-медицинской экспертиза.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:33
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Политика

Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях

Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в сталинских репрессиях.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Доренко знал о том, что у него аневризма аорты

Генеральный директор радиостанции "говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил, что скончавшийся 9 мая главред радиостанции Сергей Доренко знал о том, что у него аневризма аорты.
Обновлено в 04:57
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие

Российские системы ПВО открыли огонь по выпущенным США ракетам

Обновлено в 02:06
Общество

На Кубани синоптики ожидают сильный дождь с градом

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 11 мая местами в крае (кроме Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии

Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.
Обновлено вчера в 20:52
Спорт

Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады

Обновлено в 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное