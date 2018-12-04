Политика
Помпео дал России 60 дней на выполнение договора РСМД
Помпео дал России 60 дней на выполнение договора РСМДРоссийская газета13:58
Белый дом устами госсекретаря Майка Помпео заявил во вторник утром, что Соединенные Штаты дают России 60 суток для выполнения обязательств по соглашению.
Российская газета13:58
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Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 13:09
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил позицию России по отношению к ситуации с транзитом российского газа через территорию Украины.
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