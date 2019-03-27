Политика

Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за УкраиныРБК вчера в 16:46

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Читать в источнике
Майк Помпео
Нам нужно сделать больше. Я надеюсь, что на следующей неделе, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы сможем объявить о новой серии мер, которые мы совместно предпримем, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе.
— Майк Помпео, американский политикКомсомольская правда вчера в 21:53
с чего всё началось
«На следующей неделе, надеюсь <…> я смогу объявить об очередных действиях, которые мы предпримем совместно»,— заявил господин Помпео на слушаниях в Палате представителей Конгресса США (цитата по Reuters
).
Коммерсантъвчера в 19:59

Подробнее о событии

Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины

РБКвчера в 16:46

США и НАТО готовят новые меры против России

URA.Ruвчера в 16:58

Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России

RT на русскомвчера в 16:54

Помпео анонсировал новые меры против России

News.ruвчера в 16:53

США с союзниками по НАТО готовят против РФ новую серию мер из-за Украины

REGNUM00:55

Помпео: США ожидают, что НАТО одобрит меры в ответ на шаги России в Крыму и Азовском море

ТАССвчера в 16:28

США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против России

РИА Новостивчера в 16:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:18
Игры

Прощальное обновление к Enter the Gungeon выйдет в апреле

О своём прощальном подарке игрокам студия Dodge Roll объявила в конце 2018 года.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Суд арестовал бывшего министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
Обновлено вчера в 12:37
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено вчера в 07:44
Общество

В Роспатент подали заявку на регистрацию «Децла»

ООО "Достояние", которое принадлежит Александру Горелову и Александру Острижному, подало в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков "Децл" и Detsl aka le Truk.
Обновлено в 01:31
Кино

Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина

Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия

В Бангладеш не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом

Обновлено в 00:38
Общество

Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах

Обновлено 26 марта в 12:46
Культура

YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

В здании правительства Хабаровского края проходят обыски

Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Экономика

Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 году

Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено вчера в 11:03
Авто

Немецкий журнал предсказал успех Lada 4x4 Vision в Европе

Немецкий журнал Stern отметил «своеобразный» дизайн внедорожника Lada 4x4 Vision и предсказал успех новинки в Европе при условии, что она будет стоить столько же, сколько и ее предшественник — «Нива».
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

В Facebook и Instagram запретили пропаганду белого национализма

После консультаций с правозащитниками и учеными, компания пришла к выводу, что белый национализм и сепаратизм неотделимы от этой идеи.
Обновлено вчера в 16:47
Здоровье

Жители России в 2018 году съели сахара в два раза больше нормы

В 2018 году в России потребление мяса и мясопродуктов при установленной Минздравом норме 73 кг составило 75,1 кг на человека.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

Россия поддерживает боеготовность военной техники Венесуэлы

Россия помогает Венесуэле поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники, но о новых закупках речи не идет, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов «Интерфаксу» на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.
Обновлено в 00:49
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Обновлено вчера в 09:58
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Британский парламент отверг все альтернативные варианты по Brexit

Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit, продемонстрировав лишь, что они категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля и что идея нового референдума пользуется наибольшей поддержкой.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году

Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Около 200 человек эвакуировали из кемеровской многоэтажки из-за пожара

Люди эвакуировались самостоятельно. Всего из дома вышли около 200 человек, 50 из них — дети.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета

Правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов по факту крушения 27 марта вертолета казахстанского Минобороны в Кызылординской области республики.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

«Собираюсь стать отцом»: Корчевников внезапно поделился секретом

Обновлено вчера в 08:46
Хоккей

Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ

Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
Авто

Ford задумался об уходе с российского рынка

Американская автомобилестроительная компания Ford может прекратить выпускать легковые автомобили на российской территории.
Обновлено 26 марта в 04:48
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено вчера в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное