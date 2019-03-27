Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за УкраиныРБК вчера в 16:46

с чего всё началось

Нам нужно сделать больше. Я надеюсь, что на следующей неделе, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы сможем объявить о новой серии мер, которые мы совместно предпримем, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе.

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.

Игры Прощальное обновление к Enter the Gungeon выйдет в апреле О своём прощальном подарке игрокам студия Dodge Roll объявила в конце 2018 года.

Происшествия Суд арестовал бывшего министра Абызова Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.

Экономика В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Общество В Роспатент подали заявку на регистрацию «Децла» ООО "Достояние", которое принадлежит Александру Горелову и Александру Острижному, подало в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков "Децл" и Detsl aka le Truk.

Кино Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.

Культура YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.

Происшествия В здании правительства Хабаровского края проходят обыски Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.

Экономика Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 году Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд.

Политика Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".

Авто Немецкий журнал предсказал успех Lada 4x4 Vision в Европе Немецкий журнал Stern отметил «своеобразный» дизайн внедорожника Lada 4x4 Vision и предсказал успех новинки в Европе при условии, что она будет стоить столько же, сколько и ее предшественник — «Нива».

Политика Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.

Общество В Facebook и Instagram запретили пропаганду белого национализма После консультаций с правозащитниками и учеными, компания пришла к выводу, что белый национализм и сепаратизм неотделимы от этой идеи.

Здоровье Жители России в 2018 году съели сахара в два раза больше нормы В 2018 году в России потребление мяса и мясопродуктов при установленной Минздравом норме 73 кг составило 75,1 кг на человека.

Армия и оружие Россия поддерживает боеготовность военной техники Венесуэлы Россия помогает Венесуэле поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники, но о новых закупках речи не идет, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов «Интерфаксу» на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг смартфонов Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Политика Британский парламент отверг все альтернативные варианты по Brexit Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit, продемонстрировав лишь, что они категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля и что идея нового референдума пользуется наибольшей поддержкой.

Политика ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.

Политика Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.

Происшествия Около 200 человек эвакуировали из кемеровской многоэтажки из-за пожара Люди эвакуировались самостоятельно. Всего из дома вышли около 200 человек, 50 из них — дети.

Происшествия В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов по факту крушения 27 марта вертолета казахстанского Минобороны в Кызылординской области республики.

Хоккей Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Авто Ford задумался об уходе с российского рынка Американская автомобилестроительная компания Ford может прекратить выпускать легковые автомобили на российской территории.