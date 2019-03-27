Политика

США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против РоссииРИА Новости вчера в 16:20

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине. В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет министерская встреча НАТО.
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США и НАТО готовят новые меры против России

URA.Ruвчера в 16:58

Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России

RT на русскомвчера в 16:54

Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины

РБКвчера в 16:18

Помпео: НАТО разработает ответ на действия Москвы в Азовском море

Московский Комсомолецвчера в 16:35

Помпео: США ожидают, что НАТО одобрит меры в ответ на шаги России в Крыму и Азовском море

ТАССвчера в 16:28

США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против России

РИА Новостивчера в 16:20

Помпео анонсировал новые меры против России

News.ruвчера в 16:53
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Политика

Мэром Владивостока избран и. о. главы города Гуменюк

Депутаты Владивостока избрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Инаугурация нового главы состоится 5 апреля.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17

Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено вчера в 07:39
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок

Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Происшествия

На севере Петербурга горит завод

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожару присвоили второй номер сложности.
Обновлено вчера в 15:18
Культура

Скульптуру бесконечности установили в «Зарядье»

В холле концертного зала «Зарядье» в Москве установили скульптуру бесконечности.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли три человека

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Черышев попал в команду недели FIFA 19

Эффективная игра полузащитника сборной России Дениса Черышева в матчах отбора на ЕВРО-2020 против Бельгии и Казахстана не прошла мимо менеджеров компании EA Sports.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено вчера в 20:51
Авто

Почему Ford сворачивает бизнес в России

Совместное предприятие Ford Sollers, которое занимается производством автомобилей американской марки в России, существенно сокращает свой бизнес и уходит из сегмента легковых автомобилей.
Обновлено вчера в 13:49
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено вчера в 12:26
Экономика

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане

Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Интернет

В WhatsApp появится «темный режим»

Согласно новостям от портала WABetaInfo, при включении «темного режима» происходит смена цветовой гаммы мессенджера – его фон становится черным, а текст - белым.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс

Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

Зеленский остался лидером президентского рейтинга на Украине

Шоумен Владимир Зеленский продолжает возглавлять рейтинг кандидатов в президенты Украины, согласно результатам опроса центра "Социс".
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Захарова ответила на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 23:54
Футбол

Эдвин Ван дер Сар: «Аякс» может победить «Ювентус»

Бывший голкипер "Аякса", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар заявил, что клуб из Амстердама может победить туринцев в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:01
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Политика

Система «Платон» станет отслеживать мусоровозы

Правительство РФ обсуждает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие

Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы

Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
Политика

Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году

Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Кино

Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина

Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Политика

Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
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