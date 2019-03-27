Политика
США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против РоссииРИА Новости вчера в 16:20
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине. В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет министерская встреча НАТО.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:26, Ашберн
Политика
Мэром Владивостока избран и. о. главы города Гуменюк
Депутаты Владивостока избрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Инаугурация нового главы состоится 5 апреля.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок
Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Происшествия
На севере Петербурга горит завод
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожару присвоили второй номер сложности.
Обновлено вчера в 15:18
Культура
Скульптуру бесконечности установили в «Зарядье»
В холле концертного зала «Зарядье» в Москве установили скульптуру бесконечности.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли три человека
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Черышев попал в команду недели FIFA 19
Эффективная игра полузащитника сборной России Дениса Черышева в матчах отбора на ЕВРО-2020 против Бельгии и Казахстана не прошла мимо менеджеров компании EA Sports.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Авто
Почему Ford сворачивает бизнес в России
Совместное предприятие Ford Sollers, которое занимается производством автомобилей американской марки в России, существенно сокращает свой бизнес и уходит из сегмента легковых автомобилей.
Обновлено вчера в 13:49
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации
Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Интернет
В WhatsApp появится «темный режим»
Согласно новостям от портала WABetaInfo, при включении «темного режима» происходит смена цветовой гаммы мессенджера – его фон становится черным, а текст - белым.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Зеленский остался лидером президентского рейтинга на Украине
Шоумен Владимир Зеленский продолжает возглавлять рейтинг кандидатов в президенты Украины, согласно результатам опроса центра "Социс".
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Захарова ответила на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
Эдвин Ван дер Сар: «Аякс» может победить «Ювентус»
Бывший голкипер "Аякса", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар заявил, что клуб из Амстердама может победить туринцев в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:01
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Политика
Система «Платон» станет отслеживать мусоровозы
Правительство РФ обсуждает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы
Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году
Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Кино
Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина
Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20