США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против РоссииРИА Новости вчера в 16:20

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине. В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет министерская встреча НАТО.

США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против России

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