Политика
Помпео рассказал о коалиции для патрулирования Ормузского проливаРоссийская газета вчера в 22:20
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, это должно обеспечивать свободу судоходства в регионе.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал WFTV 9, государственный секретарь США Майк Помпео заявил о создании Вашингтоном коалиции для патрулирования Ормузского пролива.Московский Комсомолецвчера в 20:16
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Технологии
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которую применят на предстоящих выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском
Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.
Обновлено в 05:27
Политика
Путин поручил утвердить программу строительства больниц в Севастополе
Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину РФ совместно с правительством Севастополя утвердить дорожную карту по строительству в городе больницы скорой помощи, инфекционной больницы и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Происшествия
На Васильевском острове забил грязевой фонтан
На тротуаре 6 линии Васильевского острова утром во вторник, 23 июля, забил грязевой фонтан. Видео происшествия появилось в социальных сетях.
Обновлено в 05:29
Кино
У мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель» появятся продолжения
Легендарный "Умка" и знаменитый мультжурнал "Веселая карусель" получат продолжения.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
Как сообщает Express со ссылкой на источник в Букингемском дворце, королева Елизавета и принц Чарльз никогда не выезжают, не взяв с собой траурный наряд и запас собственной крови.
Обновлено вчера в 04:57
Общество
В трех районах Магаданской области выпал снег
Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее
Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Сирийские комплексы С-300 впервые оказались под ударом боевиков
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 02:54
Экономика
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.
Обновлено в 05:48
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
СБУ заподозрила всех кинопрокатчиков Украины в работе на Россию
СБУ открыла уголовное дело по факту работы на Россию в отношении всех кинопрокатных служб страны, сообщает сайт «Украинские новости».
Обновлено в 04:54
Политика
Партия Зеленского лидирует после обработки более 90% протоколов
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Наука
Lockheed Martin анонсировала прорыв в термоядерной энергетике
Обновлено вчера в 23:12
Технологии
Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами
Для банковских служащих может оказаться под запретом использование на рабочем месте смартфонов.
Обновлено в 03:05
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).
Обновлено в 05:06
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова записала новую песню в стиле 90-ых
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова анонсировала выход новой песни, поделившись в соцсети Instagram видеозаписью, где она исполняет будущий хит.
Обновлено в 02:38
Культура
В Барнауле открывается фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»
Гости уже прибывают в регион Сегодня, 23 июля, в Алтайском крае открывается фестиваль "Шукшинские дни на Алтае".
Обновлено в 00:04
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Политика
Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ
Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53