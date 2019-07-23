Политика

Помпео рассказал о коалиции для патрулирования Ормузского проливаРоссийская газета вчера в 22:20

США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, это должно обеспечивать свободу судоходства в регионе.
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Как сообщает
 телеканал WFTV 9, государственный секретарь США Майк Помпео заявил о создании Вашингтоном коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Московский Комсомолецвчера в 20:16

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МИД РФ: России непонятна идея США о коалиции для патрулирования Ормузского пролива

ТАСС05:37

США будут патрулировать Ормузский пролив назло Ирану

Газета.Ruвчера в 20:08

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Интерфаксвчера в 20:34

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

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Помпео: США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Вести.Ruвчера в 19:55

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

РИА Новостивчера в 19:14
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
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Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.
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Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
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На тротуаре 6 линии Васильевского острова утром во вторник, 23 июля, забил грязевой фонтан. Видео происшествия появилось в социальных сетях.
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Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.
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Правительство предложило создать единую базу данных россиян

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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона

Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
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Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).
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Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
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Ольга Бузова записала новую песню в стиле 90-ых

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова анонсировала выход новой песни, поделившись в соцсети Instagram видеозаписью, где она исполняет будущий хит.
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Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
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Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки

Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
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