с чего всё началось

США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, это должно обеспечивать свободу судоходства в регионе.

Помпео рассказал о коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Технологии Стартовала вторая проверка системы электронного голосования Стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которую применят на предстоящих выборах в Мосгордуму.

Происшествия Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.

Политика Путин поручил утвердить программу строительства больниц в Севастополе Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину РФ совместно с правительством Севастополя утвердить дорожную карту по строительству в городе больницы скорой помощи, инфекционной больницы и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Экономика Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум "Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.

Происшествия Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».

Происшествия На Васильевском острове забил грязевой фонтан На тротуаре 6 линии Васильевского острова утром во вторник, 23 июля, забил грязевой фонтан. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

Шоу-бизнес Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови Как сообщает Express со ссылкой на источник в Букингемском дворце, королева Елизавета и принц Чарльз никогда не выезжают, не взяв с собой траурный наряд и запас собственной крови.

Общество В трех районах Магаданской области выпал снег Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Происшествия Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.

Экономика Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.

Политика Правительство предложило создать единую базу данных россиян Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.

Экономика Средние зарплаты россиян выросли 19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.

Политика СБУ заподозрила всех кинопрокатчиков Украины в работе на Россию СБУ открыла уголовное дело по факту работы на Россию в отношении всех кинопрокатных служб страны, сообщает сайт «Украинские новости».

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Технологии Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами Для банковских служащих может оказаться под запретом использование на рабочем месте смартфонов.

Футбол Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.

Экономика Банки предупредили о сокращении платежных терминалов Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Шоу-бизнес Ольга Бузова записала новую песню в стиле 90-ых Российская телеведущая и певица Ольга Бузова анонсировала выход новой песни, поделившись в соцсети Instagram видеозаписью, где она исполняет будущий хит.

Культура В Барнауле открывается фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» Гости уже прибывают в регион Сегодня, 23 июля, в Алтайском крае открывается фестиваль "Шукшинские дни на Алтае".

Происшествия Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.