Политика

Помпео: США обеспокоены действиями Китая в АрктикеRT на русском 09:44

Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео в Рованиеми в Финляндии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В США испугались требований России по Арктике

Газета.Ru10:03

Помпео призвал арктические страны следить за деятельностью Китая в регионе

ТАСС09:54

США обеспокоились претензиями России на международные воды в Арктике

Взгляд.ру09:55

Помпео: США беспокоят российские претензии на Арктику

News.ru09:48

Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике

RT на русском09:44

США пообещали усилить военное присутствие в Арктике из-за России

Lenta.ru10:01

США выступили против «приарктического» статуса для Китая

РИА Новости09:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Происшествия

Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

Принц Гарри прокомментировал рождение первенца

Принц Гарри рассказал о своих впечатлениях после рождения сына. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич

Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

ВВС США успешно сбили ракеты лазером

ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
Обновлено в 04:32
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Минобороны: боевики дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии

Авиабаза Хмеймим в Сирии дважды за сегодняшний день была обстреляна из реактивных систем залпового огня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи

В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
Обновлено в 11:13
Футбол

Агент рассказал о возможном уходе Чалова из ЦСКА

Шандор Варга, агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, рассказал о будущем своего клиента, передает Sport24.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

СБУ заявила о завербованном Россией диверсанте-террористе

В ведомстве утверждают, что осуществить диверсию предполагалось с помощью завербованного сотрудника.
Обновлено в 13:05
Здоровье

5 продуктов, которые волгоградцам нужно перестать есть после 50 лет

Волгоградцам, достигшим 50 лет, стоит также отказаться от полуфабрикатов и выпечки.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево

В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над сгоревшим SSJ-100

Обновлено в 10:38
Политика

В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Хоккей

Хоккеисты сборной России посетили баню

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук в своем Instagram опубликовал фотографию из бани, где он запечатлен вместе с партнерами по сборной России Евгением Малкиным, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым, Никитой Нестеровым и Михаилом Григоренко.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек

Напомним, лайнер, названый в честь народного поэта Башкортостана Мустая Карима, направлялся из Москвы в Мурманск.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Гадалка» отказалась от роли, чтобы сохранить репутацию

О своем неприятном опыте рассказала звезда популярного сериала «Гадалка» Екатерина Олькина.
Обновлено в 13:16
Кино

Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал

Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Футбол

Президент «Наполи» предложил создать новый турнир на 80 клубов вместо ЛЧ и ЛЕ

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что он представит идею нового европейского клубного турнира на заседании Ассоциации европейских клубов.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Актера Игоря Фурманюка госпитализировали после ДТП в столице

Российского актера Игоря Фурманюка госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки после того, как он попал в аварию в Москве.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Эсминцы США прошли рядом со спорными островами в Южно-Китайском море

Обновлено в 02:25
Политика

США отзывают посла на Украине, узнали СМИ

"В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину", - отмечает издание. Уточняется, что 20 мая посол вернется в США.
Обновлено в 13:44
Гаджеты

Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее

Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.
Обновлено в 05:38
Политика

США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра

Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.
Обновлено вчера в 19:44
Гаджеты

Руководитель Xiaomi нашел способ спасти телефон-утопленник

Обновлено в 12:50
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное