Помпео: США обеспокоены действиями Китая в АрктикеRT на русском 09:44

Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео в Рованиеми в Финляндии.

Происшествия Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.

Шоу-бизнес Принц Гарри прокомментировал рождение первенца Принц Гарри рассказал о своих впечатлениях после рождения сына. Об этом сообщает телеканал CNN.

Шоу-бизнес После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.

Армия и оружие ВВС США успешно сбили ракеты лазером ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.

Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.

Происшествия Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.

Происшествия Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Армия и оружие Минобороны: боевики дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии Авиабаза Хмеймим в Сирии дважды за сегодняшний день была обстреляна из реактивных систем залпового огня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

Происшествия Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.

Футбол Агент рассказал о возможном уходе Чалова из ЦСКА Шандор Варга, агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, рассказал о будущем своего клиента, передает Sport24.

Армия и оружие СБУ заявила о завербованном Россией диверсанте-террористе В ведомстве утверждают, что осуществить диверсию предполагалось с помощью завербованного сотрудника.

Происшествия В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.

Политика В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.

Авто Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.

Хоккей Хоккеисты сборной России посетили баню Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук в своем Instagram опубликовал фотографию из бани, где он запечатлен вместе с партнерами по сборной России Евгением Малкиным, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым, Никитой Нестеровым и Михаилом Григоренко.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.

Армия и оружие Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.

Происшествия В авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек Напомним, лайнер, названый в честь народного поэта Башкортостана Мустая Карима, направлялся из Москвы в Мурманск.

Кино Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.

Футбол Президент «Наполи» предложил создать новый турнир на 80 клубов вместо ЛЧ и ЛЕ Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что он представит идею нового европейского клубного турнира на заседании Ассоциации европейских клубов.

Происшествия Актера Игоря Фурманюка госпитализировали после ДТП в столице Российского актера Игоря Фурманюка госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки после того, как он попал в аварию в Москве.

Политика США отзывают посла на Украине, узнали СМИ "В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину", - отмечает издание. Уточняется, что 20 мая посол вернется в США.

Гаджеты Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.

Политика США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.