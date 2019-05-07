Политика
Помпео: США обеспокоены действиями Китая в АрктикеRT на русском 09:44
Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео в Рованиеми в Финляндии.
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Общество
В России задумались о введении платного заказа столиков
В российских заведениях общепита могут централизованно ввести платное бронирование столиков, этот вопрос прорабатывает Федерация рестораторов и отельеров.
Обновлено в 14:00
Здоровье
В Якутии медицинских работников привлекают на работу в село
Власти Якутии планируют направить в 2019 году свыше 132 млн рублей на программу по привлечению медицинских кадров в сельские лечебные учреждения региона.
Обновлено в 20:29
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал об авиакатастрофе
Командир SSJ-100 Денис Евдокимов рассказал "Комсомольской правде" о том, что произошло в воздухе над Москвой накануне и как проходила эвакуация после приземления и возгорания.
Обновлено в 01:15
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Стриженова с детьми попала в ДТП
Обновлено в 15:31
Происшествия
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек
В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Для Павла Мамаева обвинение запросило 1 год и 5 месяцев тюрьмы и такое же наказание - для футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100
Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 20:41
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
СМИ сообщили о «заговоре» Ирана против США в Персидском заливе
Израиль передал США данные о предполагаемом намерении Ирана нанести ущерб американским интересам в Персидском заливе.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Политика
Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа
Министерство финансов США не будет предоставлять Конгрессу налоговые декларации президента Дональда Трампа, заявил глава ведомства Стивен Мнучин.
Обновлено в 19:54
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено в 19:47
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 08:33
Футбол
«Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу
В игре 32-го тура Второй Бундеслиги "Кельн" на выезде разбил "Гройтер Фюрт" — 4:0, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:16
Общество
Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду
В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.
Обновлено в 07:16
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Общество
Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»
Читатели французской Le Figaro оставляют язвительные комментарии по поводу аварии Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье; иронизировать им не помешало и сообщение о гибели в результате этой трагедии 41 человека.
Обновлено в 02:22