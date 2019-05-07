Политика

Помпео: США обеспокоены действиями Китая в АрктикеRT на русском 09:44

Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео в Рованиеми в Финляндии.
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Помпео заявил об «агрессии» России в Арктике

Газета.Ru17:54

Помпео предостерег Россию и Китай от агрессивных действий в Арктике

РБК16:25

США выступили против «приарктического» статуса для Китая

РИА Новости09:36

США обеспокоились претензиями России на международные воды в Арктике

Взгляд.ру09:55

Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике

RT на русском09:44

Помпео призвал арктические страны следить за деятельностью Китая в регионе

ТАСС09:54

США беспокоятся о попытках Китая проникнуть в Арктику

REGNUM12:27
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Общество

В России задумались о введении платного заказа столиков

В российских заведениях общепита могут централизованно ввести платное бронирование столиков, этот вопрос прорабатывает Федерация рестораторов и отельеров.
Обновлено в 14:00
Здоровье

В Якутии медицинских работников привлекают на работу в село

Власти Якутии планируют направить в 2019 году свыше 132 млн рублей на программу по привлечению медицинских кадров в сельские лечебные учреждения региона.
Обновлено в 20:29
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал об авиакатастрофе

Командир SSJ-100 Денис Евдокимов рассказал "Комсомольской правде" о том, что произошло в воздухе над Москвой накануне и как проходила эвакуация после приземления и возгорания.
Обновлено в 01:15
Кино

Детишки против пришельцев в трейлере фильма «Рубеж мира» от Netflix

Обновлено в 12:00
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Стриженова с детьми попала в ДТП

Обновлено в 15:31
Происшествия

В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек

В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 14:22
Общество

Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Для Павла Мамаева обвинение запросило 1 год и 5 месяцев тюрьмы и такое же наказание - для футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100

Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 20:41
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

СМИ сообщили о «заговоре» Ирана против США в Персидском заливе

Израиль передал США данные о предполагаемом намерении Ирана нанести ущерб американским интересам в Персидском заливе.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Религия

Православные 7 мая встречают Радоницу

Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Политика

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Министерство финансов США не будет предоставлять Конгрессу налоговые декларации президента Дональда Трампа, заявил глава ведомства Стивен Мнучин.
Обновлено в 19:54
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Экономика

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено в 19:47
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика

Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 08:33
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено в 20:44
Футбол

«Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу

В игре 32-го тура Второй Бундеслиги "Кельн" на выезде разбил "Гройтер Фюрт" — 4:0, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:16
Общество

Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду

В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.
Обновлено в 07:16
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Общество

Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»

Читатели французской Le Figaro оставляют язвительные комментарии по поводу аварии Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье; иронизировать им не помешало и сообщение о гибели в результате этой трагедии 41 человека.
Обновлено в 02:22
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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