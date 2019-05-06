Помпео: США обеспокоены действиями Китая в АрктикеRT на русском 09:44

Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео в Рованиеми в Финляндии.

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Политика СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

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