Политика

Помпео: США обеспокоены действиями Китая в АрктикеRT на русском 09:44

Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео в Рованиеми в Финляндии.
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Помпео: США беспокоят российские претензии на Арктику

News.ru09:48

Глава Госдепа США обеспокоен «агрессивным поведением» Китая в Арктике

РЕН ТВ09:57

США обеспокоились претензиями России на международные воды в Арктике

Взгляд.ру09:55

В США испугались требований России по Арктике

Газета.Ru10:03

Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике

RT на русском09:44

Помпео призвал арктические страны следить за деятельностью Китая в регионе

ТАСС09:54

США выступили против «приарктического» статуса для Китая

РИА Новости09:36
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Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева

Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100

Обновлено в 10:55
Происшествия

Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье

Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Политика

Единый реестр населения будет создан в России

ИА «Ореанда-Новости» В России создадут единый реестр населения, который «свяжет все ЗАГСы единой цепочкой».
Обновлено в 11:04
Политика

СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти

Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:48
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Политика

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Бортпроводник самолета SSJ-100 погиб, спасая людей

Бортпроводник Максим Моисеев в горящей хвостовой части самолета попробовал открыть заднюю дверь, однако у него не получилось, тогда он стал помогать людям покинуть самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.
Обновлено в 04:48
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева получила от Путина бриллиантовые серьги за миллион

Татьяна Васильева получила от Путина бриллиантовые серьги за миллион Станислав Садальский рассказал о шикарном презенте, который вручили актрисе.
Обновлено в 11:21
Гаджеты

Apple сняла с производства iPhone 6

Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:34
Происшествия

В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100

На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Экономика

Глава Ямала задекларировал 65 млн рублей дохода за 2018 год

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов задекларировал доход в размере 64,9 млн рублей за 2018 год, сообщается в понедельник, 6 мая, на сайте правительства региона.
Обновлено в 10:43
Кино

Звезда «Игры престолов» рассказала об отношениях Бриенны и Джейме

Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи в интервью изданию Entertainment Weekly рассказала о взаимоотношениях её героини — Бриенны Тарт — с Джейме Ланнистером.
Обновлено в 04:40
Происшествия

После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит семьям погибших по 5 млн рублей

Обновлено в 05:38
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник

Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Обновлено в 07:18
Экономика

«Лаборатория Касперского» стала владельцем почти 30% в разработчике «Моего офиса»

«Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций в ООО «Новые облачные технологии», разработчике пакета программ «Мой офис», следует из выписки ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи

Обновлено в 08:35
Гаджеты

Ставить крест на смарт-динамике Samsung Galaxy Home пока рано

В августе прошлого года компания Samsung анонсировала смарт-динамик Galaxy Home.
Обновлено в 10:44
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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