Политика
Помпео: США обеспокоены действиями Китая в АрктикеRT на русском 09:44
Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео в Рованиеми в Финляндии.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева
Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100
Обновлено в 10:55
Происшествия
Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье
Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Политика
Единый реестр населения будет создан в России
ИА «Ореанда-Новости» В России создадут единый реестр населения, который «свяжет все ЗАГСы единой цепочкой».
Обновлено в 11:04
Политика
СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти
Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:48
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Политика
«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Бортпроводник самолета SSJ-100 погиб, спасая людей
Бортпроводник Максим Моисеев в горящей хвостовой части самолета попробовал открыть заднюю дверь, однако у него не получилось, тогда он стал помогать людям покинуть самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.
Обновлено в 04:48
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева получила от Путина бриллиантовые серьги за миллион
Татьяна Васильева получила от Путина бриллиантовые серьги за миллион Станислав Садальский рассказал о шикарном презенте, который вручили актрисе.
Обновлено в 11:21
Гаджеты
Apple сняла с производства iPhone 6
Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100
На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Экономика
Глава Ямала задекларировал 65 млн рублей дохода за 2018 год
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов задекларировал доход в размере 64,9 млн рублей за 2018 год, сообщается в понедельник, 6 мая, на сайте правительства региона.
Обновлено в 10:43
Кино
Звезда «Игры престолов» рассказала об отношениях Бриенны и Джейме
Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи в интервью изданию Entertainment Weekly рассказала о взаимоотношениях её героини — Бриенны Тарт — с Джейме Ланнистером.
Обновлено в 04:40
Происшествия
После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур
Обновлено вчера в 19:38
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит семьям погибших по 5 млн рублей
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник
Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Экономика
«Лаборатория Касперского» стала владельцем почти 30% в разработчике «Моего офиса»
«Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций в ООО «Новые облачные технологии», разработчике пакета программ «Мой офис», следует из выписки ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи
Обновлено в 08:35
Гаджеты
Ставить крест на смарт-динамике Samsung Galaxy Home пока рано
В августе прошлого года компания Samsung анонсировала смарт-динамик Galaxy Home.
Обновлено в 10:44