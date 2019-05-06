Политика
Помпео: США обеспокоены действиями Китая в АрктикеRT на русском 09:44
Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео в Рованиеми в Финляндии.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции
В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали видео со смеющимися над авиакатастрофой людьми
Обновлено в 16:11
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Здоровье
Эксперты назвали 5 самых полезных видов зелени
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Александра Стриженова попала в ДТП с детьми
Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Общество
Пользователям мессенджеров придется рассекречиваться
Администрация мессенджера направляет запрос оператору сотовой связи, который в течении 20 минут должен проверить, принадлежит ли номер пользователю и совпадают ли сведения о нем с информацией в базе данных.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 16:16
Общество
Ртуть потекла по стенам храма в Пушкине
Рабочие, которые занимаются реставрацией церкви святого мученика Иулиана Тарсийского, расположенной на Кадетском бульваре в Пушкинском районе Петербурга, обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента здания.
Обновлено в 13:19
Хоккей
Игроки сборной России посетили баню после победы в Евротуре
Игрок сборной России Илья Ковальчук вместе с партнерами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым посетили баню, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
Обновлено в 15:23
Авто
Maserati никогда не откажется от ДВС
Maserati может сконцентрироваться на выпуске электрифицированных автомобилей, но его модельная линейка никогда не останется без ДВС.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Принц Гарри прокомментировал рождение сына
Сегодня, 6 мая, у Меган Маркл и принца Гарри родился сын.
Обновлено в 11:14
Происшествия
СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево
Причинами аварии лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр судна, а также неисправность самого самолёта и неблагоприятные метеоусловия, заявили в СК России.
Обновлено в 06:13
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Музыка
Сергей Лазарев: На Евровидении «судят не так»
Российским певцом было высказано сожаление, что на Евровидении судят совершенно не так, как, к примеру, в фигурном катании.
Обновлено в 16:06
Общество
Театр «У Никитских ворот» возобновит работу 7 мая
Театр «У Никитских ворот», который опечатали из-за нарушений требований пожарной безопасности 30 апреля, начнет работу 7 мая, сообщается на сайте театра.
Обновлено в 16:20
Политика
Украина получила «чистую» нефть из России
Качественная российская нефть начала поступать с линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» в систему нефтепроводов «Дружба» в украинском направлении.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США
Обновлено в 12:33
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил в Twitter трех бойцов из Дагестана
Ранее в Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) было опубликовано сообщение, что на предстоящем мероприятии в Абу-Даби выступят шесть бойцов из Дагестана: чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, а также Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов и Зелим Имадаев.
Обновлено в 16:05
Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Общество
У компании Евгения Пригожина нашли многочисленные нарушения
Компанию, которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, уличили в поставках продукции с истекшими сроками годности, а также в нарушении правил производства, перевозки и реализации продукции.
Обновлено в 08:32
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55