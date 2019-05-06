Политика

Помпео: США обеспокоены действиями Китая в АрктикеRT на русском 09:44

Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео в Рованиеми в Финляндии.
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Помпео выразил обеспокоенность действиями Китая в Арктике

Комсомольская правда11:27

Помпео заявил, что США обеспокоены действиями Китая в Арктике

Народные новости10:59

США выступили против «приарктического» статуса для Китая

РИА Новости09:36

Глава Госдепа США обеспокоен «агрессивным поведением» Китая в Арктике

РЕН ТВ09:57

Помпео призвал арктические страны следить за деятельностью Китая в регионе

ТАСС09:54

Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике

RT на русском09:44

США выступили против притязаний Китая на Арктику

Росбалт10:25
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали видео со смеющимися над авиакатастрофой людьми

Обновлено в 16:11
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Военнослужащая Албании погибла от взрыва на латвийской базе

Обновлено в 11:48
Здоровье

Эксперты назвали 5 самых полезных видов зелени

Обновлено в 09:58
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Александра Стриженова попала в ДТП с детьми

Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Общество

Пользователям мессенджеров придется рассекречиваться

Администрация мессенджера направляет запрос оператору сотовой связи, который в течении 20 минут должен проверить, принадлежит ли номер пользователю и совпадают ли сведения о нем с информацией в базе данных.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия

Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 16:16
Общество

Ртуть потекла по стенам храма в Пушкине

Рабочие, которые занимаются реставрацией церкви святого мученика Иулиана Тарсийского, расположенной на Кадетском бульваре в Пушкинском районе Петербурга, обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента здания.
Обновлено в 13:19
Хоккей

Игроки сборной России посетили баню после победы в Евротуре

Игрок сборной России Илья Ковальчук вместе с партнерами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым посетили баню, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
Обновлено в 15:23
Авто

Maserati никогда не откажется от ДВС

Maserati может сконцентрироваться на выпуске электрифицированных автомобилей, но его модельная линейка никогда не останется без ДВС.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Принц Гарри прокомментировал рождение сына

Сегодня, 6 мая, у Меган Маркл и принца Гарри родился сын.
Обновлено в 11:14
Происшествия

СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево

Причинами аварии лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр судна, а также неисправность самого самолёта и неблагоприятные метеоусловия, заявили в СК России.
Обновлено в 06:13
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров

Обновлено вчера в 17:54
Кино

Режиссёр Чарли Кесслер отозвал иск о плагиате «Очень странных дел»

Обновлено в 05:54
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Музыка

Сергей Лазарев: На Евровидении «судят не так»

Российским певцом было высказано сожаление, что на Евровидении судят совершенно не так, как, к примеру, в фигурном катании.
Обновлено в 16:06
Общество

Театр «У Никитских ворот» возобновит работу 7 мая

Театр «У Никитских ворот», который опечатали из-за нарушений требований пожарной безопасности 30 апреля, начнет работу 7 мая, сообщается на сайте театра.
Обновлено в 16:20
Политика

Украина получила «чистую» нефть из России

Качественная российская нефть начала поступать с линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» в систему нефтепроводов «Дружба» в украинском направлении.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США

Обновлено в 12:33
Единоборства

Конор Макгрегор оскорбил в Twitter трех бойцов из Дагестана

Ранее в Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) было опубликовано сообщение, что на предстоящем мероприятии в Абу-Даби выступят шесть бойцов из Дагестана: чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, а также Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов и Зелим Имадаев.
Обновлено в 16:05
Экономика

Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Общество

У компании Евгения Пригожина нашли многочисленные нарушения

Компанию, которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, уличили в поставках продукции с истекшими сроками годности, а также в нарушении правил производства, перевозки и реализации продукции.
Обновлено в 08:32
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
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