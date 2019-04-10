Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»REGNUM 13:01

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства "Северного потока — 2". Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.

Происшествия В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.

Политика Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Интернет Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.

Политика Reuters: президентские выборы в Алжире назначили на 4 июля Выборы нового президента Алжира состоятся 4 июля. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Общество Путин одобрил инициативу о сборе для иностранных туристов в Петербурге Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, на которой обсуждалось введение туристического сбора в городе.

Авто Появилось первое изображение нового Bentley Flying Spur Купе и кабриолет Bentley Continental GT получили новый двигатель V8 Опубликовано и изображение седана, которое, впрочем, содержит лишь его схематический силуэт.

Игры «Яндекс» научил «Алису» угадывать города по фотографии Механика игры простая: пользователю показывают случайную фотографию с «Яндекс.карт», а пользователь угадывает, в каком из четырех городов России она сделана.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Политика Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA.

Политика В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.

Политика Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.

Хоккей Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019 Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.

Футбол Сёмин: «Фарфана готовим к матчу с „Ахматом“» Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о последних новостях из стана своей команды.

Происшествия Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.