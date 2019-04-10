Политика
Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»REGNUM 13:01
Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства "Северного потока — 2". Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
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Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро
Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 12:22
Политика
Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:35
Интернет
Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Технологии
Первую в мире дрейфующую платформу заложили на «Адмиралтейских верфях»
На петербургских «Адмиралтейских верфях» торжественно заложили ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс».
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Политика
Reuters: президентские выборы в Алжире назначили на 4 июля
Выборы нового президента Алжира состоятся 4 июля. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 13:20
Политика
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Обновлено в 13:08
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено в 12:04
Общество
Путин одобрил инициативу о сборе для иностранных туристов в Петербурге
Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, на которой обсуждалось введение туристического сбора в городе.
Обновлено в 09:43
Политика
Береза: в ПАСЕ уже спокойно воспринимают слова о российском Крыме
Береза отметил, что со стороны Парламентской ассамблеи не последовало никакой реакции.
Обновлено в 13:14
Авто
Появилось первое изображение нового Bentley Flying Spur
Купе и кабриолет Bentley Continental GT получили новый двигатель V8 Опубликовано и изображение седана, которое, впрочем, содержит лишь его схематический силуэт.
Обновлено в 07:07
Политика
Украинская журналистка вызывала Скабееву на дебаты
Обновлено в 11:43
Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» опубликовали в Сети
Обновлено в 09:06
Игры
«Яндекс» научил «Алису» угадывать города по фотографии
Механика игры простая: пользователю показывают случайную фотографию с «Яндекс.карт», а пользователь угадывает, в каком из четырех городов России она сделана.
Обновлено в 08:35
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Политика
Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA.
Обновлено в 09:53
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Политика
Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено в 12:11
Хоккей
Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019
Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.
Обновлено в 11:13
Футбол
Сёмин: «Фарфана готовим к матчу с „Ахматом“»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о последних новостях из стана своей команды.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции
Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Футбол
Марадона пожелал выздоровления Пеле
Обновлено в 09:09
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 11:47
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46