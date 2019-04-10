Политика

Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»REGNUM 13:01

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства "Северного потока — 2". Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
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Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»

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