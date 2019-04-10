Политика
Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 11:43
Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
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Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода. Мы работаем с ними над тем, чтобы найти способ обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину.
— Майк Помпео, американский политикИА Новороссия вчера в 14:09
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В США признали неудачу в попытках убедить ЕС отказаться от «Северного потока – 2»
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