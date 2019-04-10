Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 11:43

Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода. Мы работаем с ними над тем, чтобы найти способ обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину.

Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.

Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»

Происшествия Следствие просит перевести под домашний арест Майкла Калви Следственный комитет (СК) России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

Политика Слуцкий рассказал об условиях возвращения России в ПАСЕ «Резолюция ПАСЕ по докладу Тини Кокса может стать позитивным шагом ассамблеи в сторону России, но ее принятие вовсе не означает, что мы завтра ворвёмся обратно в ПАСЕ», ― заявил Слуцкий.

Общество Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Политика В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.

Здоровье Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.

Происшествия В администрации Дербентского района проходят обыски Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.

Происшествия Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области В администрацию президента РФ представлены документы о назначении на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Николая Аксенова.

Гаджеты Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой, в котором располагается три модуля.

Общество Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.

Политика Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.

Происшествия Пропавшая в Иркутской области девочка найдена у соседки Восьмилетняя девочка, пропавшая 10 апреля в Усть-Куте Иркутской области, найдена у соседки, которая ее приютила.

Политика Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.

Футбол «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов Футболисты голландского «Аякса» сыграли вничью с итальянским «Ювентусом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Наука На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.

Общество Астрологи: эти 3 знака зодиака найдут в апреле любовь Особых изменений астрологи не обещают Скорпионам, однако во второй половине месяца люди, рожденные под этим знаком, будут чувствовать спокойствие и умиротворение.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Григорович» применил «Калибры» на учениях Экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота принял участие в специальных манёврах во время контрольной проверки после зимнего периода подготовки.

Транспорт ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.