Политика

Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»REGNUM 13:01

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства "Северного потока — 2". Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
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США признали провал попыток убедить Европу не строить «Северный поток-2»

РБК13:10

США признали неудачу в попытках уговорить Европу свернуть «Северный поток — 2»

Говорит Москва12:15

Соединенным Штатам не удалось отговорить Европу от проекта «Северный поток – 2», признают в Вашингтоне

Эхо Москвы13:00

В США признали неудачу в попытках убедить ЕС отказаться от «Северного потока – 2»

Известия11:45

Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»

RT на русском11:43

Помпео признал, что США не удалось убедить Европу не строить «Северный поток - 2»

ТАСС11:40

США признали, что не убедили ЕС отказаться от «Северного потока — 2»

РИА Новости13:05
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей

Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Экономика

UC Rusal может разместить облигации на российском рынке

Объем размещения составит не менее 10 млрд руб. Последний раз UC Rusal выходила на внутренний рынок в апреле 2016 г. Эмитентом выступил "Русал Братск", разместивший облигации объемом 10 млрд руб. с офертой через три года по ставке 12,85% годовых.
Обновлено в 12:03
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии

Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.
Обновлено в 05:52
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество

Путин одобрил туристический сбор для иностранцев в Санкт-Петербурге

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки.
Обновлено в 09:34
Общество

Косметический бренд Lush уходит из соцсетей

Со следующей недели британский косметический бренд Lush будет использовать соцсети по-минимуму, говорится на официальной странице компании в Instagram.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Наука

Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук

Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Теннис

Хромачева проиграла в первом круге турнира в Боготе

Хромачева взяла первый сет, но проиграла два следующих. В рейтинге WTA Зиданшек занимает 67-е место, Хромчева удерживает 137-ю позицию.
Обновлено в 14:31
Кино

Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»

К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Экономика

Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

Обновлено в 09:06
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Общество

Программа «Ленинградский гектар» стартует 15 апреля

Обновлено в 11:39
Политика

Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах в парламент

Лидеры оппозиционной политической партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и Яир Лапид признали своё поражение на выборах в парламент в Израиле.
Обновлено в 13:49
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Общество

Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Игры

Джон Ромеро снова отложил пятый эпизод оригинальной Doom

По словам Ромеро, коробки начнут рассылать в первую неделю мая, а бесплатная версия пятого эпизода выйдет ещё через неделю после этого.
Обновлено в 03:09
Наука

Археологи нашли новый вид раннего человека на Филиппинах

Обновлено в 15:08
Политика

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
Обновлено в 13:45
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Происшествия

СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского

Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет

Обновлено в 14:49
Игры

Глава Ubisoft: в определённый момент Splinter Cell вернётся

Ив Гиймо Гиймо говорит о Splinter Cell на 16:47 Слухи о скором анонсе нового Splinter Cell витают в воздухе уже около года, когда в особой миссии Ghost Recon Wildlands появился Сэм Фишер, а к его воплощению на экране вернулся Майкл Айронсайд, которого заменили в Blacklist.
Обновлено в 06:10
Хоккей

Знарок согласовал контракт со «Спартаком»

Добавим, что в сезоне-2018/19 Спартак по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где уступил СКА в первом раунде со счетом 2-4.
Обновлено в 13:42
Общество

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Общество

Медведев рассказал, как получил двойку в четверти

Обновлено в 09:26
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