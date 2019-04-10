Политика
Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»REGNUM 13:01
Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства "Северного потока — 2". Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Экономика
UC Rusal может разместить облигации на российском рынке
Объем размещения составит не менее 10 млрд руб. Последний раз UC Rusal выходила на внутренний рынок в апреле 2016 г. Эмитентом выступил "Русал Братск", разместивший облигации объемом 10 млрд руб. с офертой через три года по ставке 12,85% годовых.
Обновлено в 12:03
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии
Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.
Обновлено в 05:52
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество
Путин одобрил туристический сбор для иностранцев в Санкт-Петербурге
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки.
Обновлено в 09:34
Общество
Косметический бренд Lush уходит из соцсетей
Со следующей недели британский косметический бренд Lush будет использовать соцсети по-минимуму, говорится на официальной странице компании в Instagram.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Наука
Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук
Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Теннис
Хромачева проиграла в первом круге турнира в Боготе
Хромачева взяла первый сет, но проиграла два следующих. В рейтинге WTA Зиданшек занимает 67-е место, Хромчева удерживает 137-ю позицию.
Обновлено в 14:31
Кино
Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»
К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
Обновлено в 09:06
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Общество
Программа «Ленинградский гектар» стартует 15 апреля
Обновлено в 11:39
Политика
Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах в парламент
Лидеры оппозиционной политической партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и Яир Лапид признали своё поражение на выборах в парламент в Израиле.
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Игры
Джон Ромеро снова отложил пятый эпизод оригинальной Doom
По словам Ромеро, коробки начнут рассылать в первую неделю мая, а бесплатная версия пятого эпизода выйдет ещё через неделю после этого.
Обновлено в 03:09
Наука
Археологи нашли новый вид раннего человека на Филиппинах
Обновлено в 15:08
Политика
Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
Обновлено в 13:45
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено в 14:49
Игры
Глава Ubisoft: в определённый момент Splinter Cell вернётся
Ив Гиймо Гиймо говорит о Splinter Cell на 16:47 Слухи о скором анонсе нового Splinter Cell витают в воздухе уже около года, когда в особой миссии Ghost Recon Wildlands появился Сэм Фишер, а к его воплощению на экране вернулся Майкл Айронсайд, которого заменили в Blacklist.
Обновлено в 06:10
Хоккей
Знарок согласовал контракт со «Спартаком»
Добавим, что в сезоне-2018/19 Спартак по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где уступил СКА в первом раунде со счетом 2-4.
Обновлено в 13:42
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26