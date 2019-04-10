Политика
Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»REGNUM 13:01
Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства "Северного потока — 2". Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
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Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода. Мы работаем с ними над тем, чтобы найти способ обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину.
— Майк Помпео, американский политикИА Новороссия 14:09
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Политика
«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ
Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».
Обновлено в 15:43
Футбол
Игроки «Барселоны» выступили против подписания Гризманна
Игроки «Барселоны» не поддерживают возможное приобретение клубом форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Cadena Ser.
Обновлено в 15:23
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Близ берегов Японии найдены обломки истребителя F-35A
Как сообщает телеканал NHK, в ходе поисково-спасательной операции у берегов Японии обнаружены обломки пропавшего накануне истребителя-бомбардировщика F-35A Сил самообороны страны.
Обновлено вчера в 19:14
Общество
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой.
Обновлено в 07:36
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отказался ограничивать время своего выступления во время заседания Совета безопасности ООН.
Обновлено в 16:15
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Общество
Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет
Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Обновлено в 16:44
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1
Менее часа остаётся до стартового свистка итальянского арбитра Джанлука Рокки, который рассудит первый четвертьфинальный матч ЛЧ "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа
34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа Стоит отметить, что Юлия Пересильд ярый сторонник естественности.
Обновлено в 07:08
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес
Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Экономика
Орешкин: турпоток в Санкт-Петербург за пять лет может вырасти на треть
Рост турпотока в Санкт-Петербург в ближайшие пять лет может составить 25-30%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 12:46
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Футбол
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В пермской школе некачественной едой отравились 137 учеников
137 учеников не вышли сегодня на занятия в школу №107 Перми.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50