Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против РоссииRT на русском вчера в 16:54

с чего всё началось

Нам нужно сделать больше. Я надеюсь, что на следующей неделе, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы сможем объявить о новой серии мер, которые мы совместно предпримем, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море». Об этом он сказал на слушаниях в конгрессе.

Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России

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