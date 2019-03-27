Политика

Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против РоссииRT на русском 16:54

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море». Об этом он сказал на слушаниях в конгрессе.
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США намерены объявить новые меры НАТО против России

Газета.Ru17:51

США и НАТО готовят новые меры против России

URA.Ru16:58

США хотят через неделю объявить новые меры НАТО против России из-за Украины

РИА Новости16:20

Помпео: НАТО разработает ответ на действия Москвы в Азовском море

Московский Комсомолец16:35

Помпео: США ожидают, что НАТО одобрит меры в ответ на шаги России в Крыму и Азовском море

ТАСС16:28

Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России

RT на русском16:54

Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины

РБК16:18
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Политика

В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ

Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42
Политика

Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.
Обновлено в 09:01
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено в 10:34
Кино

Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде

Обновлено в 06:28
Игры

Сюжетный трейлер Wolfenstein: Youngblood с дочерьми Уильяма Бласковица

Обновлено в 10:05
Энергетика

Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Здоровье

Мечта о красивом бюсте обернулась для благовещенки ампутацией груди

Обновлено в 21:00
Энергетика

«Лукойл» закрывает офис в Хьюстоне

"Лукойл" присутствует на розничном рынке нефтепродуктов США с 2000 г. Компания управляет сбытовой сетью, расположенной в 11 штатах на восточном побережье страны и в округе Колумбия (Вашингтон).
Обновлено в 04:35
Политика

В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Гаджеты

Попытка №3: Apple так и не решила проблемы с клавиатурами MacBook

Во втором поколении механизма (представлен в октябре 2016 года) повысилось удобство и скорость отклика, однако обнаружилась проблема с залипанием клавиш, после чего компания инициировала программу по ремонту клавиатур MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 15:10
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Происшествия

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено в 12:03
Общество

Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой

Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

В России создадут единую военно-строительную компанию

"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.
Обновлено в 08:28
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Общество

Жителей Камчатки предупредили о повышенной опасности схода лавин

Специалисты предупредили о повышенной опасности схода лавин в горных районах Камчатки, сообщает в четверг Камчатский противолавинный центр.
Обновлено в 20:57
Авто

Aurus выпустит парадный кабриолет

Российский автобренд Aurus выпустит парадный кабриолет на базе ЕМП (Единой модульной платформы).
Обновлено в 15:23
Происшествия

Вертолет Минобороны Казахстана потерпел крушение

На настоящий момент выясняются обстоятельства крушения. Ранее сообщалось, что в Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Новейший авианосец США сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0

Обновлено в 19:06
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Космос

США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля, может быть отложен на две недели по просьбе NASA.
Обновлено в 21:09
Музыка

Певица Шакира дала показания в суде: ее обвиняют в плагиате

Обновлено в 15:28
Культура

Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова

Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено в 07:56
Происшествия

«Яблоко» заявило об обыске в своем московском отделении

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис московского отделения партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено в 11:19
Авто

Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4

Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Задержан экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов

Обновлено в 01:21
Политика

Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией

Обновлено в 04:46
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