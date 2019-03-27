Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против РоссииRT на русском 16:54

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море». Об этом он сказал на слушаниях в конгрессе.

Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России

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