Политика
Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против РоссииRT на русском 16:54
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море». Об этом он сказал на слушаниях в конгрессе.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Политика
В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ
Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42
Политика
Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.
Обновлено в 09:01
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено в 10:34
Кино
Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде
Обновлено в 06:28
Энергетика
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Энергетика
«Лукойл» закрывает офис в Хьюстоне
"Лукойл" присутствует на розничном рынке нефтепродуктов США с 2000 г. Компания управляет сбытовой сетью, расположенной в 11 штатах на восточном побережье страны и в округе Колумбия (Вашингтон).
Обновлено в 04:35
Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Гаджеты
Попытка №3: Apple так и не решила проблемы с клавиатурами MacBook
Во втором поколении механизма (представлен в октябре 2016 года) повысилось удобство и скорость отклика, однако обнаружилась проблема с залипанием клавиш, после чего компания инициировала программу по ремонту клавиатур MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 15:10
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено в 12:03
Общество
Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой
Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
В России создадут единую военно-строительную компанию
"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.
Обновлено в 08:28
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Общество
Жителей Камчатки предупредили о повышенной опасности схода лавин
Специалисты предупредили о повышенной опасности схода лавин в горных районах Камчатки, сообщает в четверг Камчатский противолавинный центр.
Обновлено в 20:57
Авто
Aurus выпустит парадный кабриолет
Российский автобренд Aurus выпустит парадный кабриолет на базе ЕМП (Единой модульной платформы).
Обновлено в 15:23
Происшествия
Вертолет Минобороны Казахстана потерпел крушение
На настоящий момент выясняются обстоятельства крушения. Ранее сообщалось, что в Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Новейший авианосец США сломался на испытаниях
Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Космос
США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля, может быть отложен на две недели по просьбе NASA.
Обновлено в 21:09
Музыка
Певица Шакира дала показания в суде: ее обвиняют в плагиате
Обновлено в 15:28
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено в 07:56
Происшествия
«Яблоко» заявило об обыске в своем московском отделении
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис московского отделения партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено в 11:19
Авто
Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4
Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
Обновлено в 05:45
Политика
Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией
Обновлено в 04:46