Помпео анонсировал новые меры НАТО против РФТК Звезда вчера в 16:42

с чего всё началось

Нам нужно сделать больше. Я надеюсь, что на следующей неделе, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы сможем объявить о новой серии мер, которые мы совместно предпримем, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе.

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые возможные меры против России из-за конфликта на Украине. Он подчеркнул, что надеется на новые ограничения, разработанные совместно с союзниками американской стороны по НАТО.

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