Политика
Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с ПутинымREGNUM 01:19
Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил первый помощник главы Украины Сергей Шефир в интервью украинскому изданию LB.ua.
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с чего всё началось
Украина намерена добиться проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил первый помощник украинского президента Сергей Шефир в интервью интернет-изданию «Левый берег».Коммерсантъ03:07
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Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
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Ранее в рамках форума председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет Республики) Владимир Мясникович заявил, что в Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга с РФ в августе.
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Эксперт объяснил, как западные следователи подставили Украину в деле МН17
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Автобус врезался в столб в Зеленограде
"В Зеленограде автобус наехал на столб, в результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
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Экономика
Реальные доходы россиян замедлили падение
Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 09:22
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США исключили продажу Турции F-35
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Обновлено вчера в 14:56
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Обновлено вчера в 18:12
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Наркобарона Коротышку приговорили к пожизненному сроку в США
Суд в Нью-Йорке приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу Коротышка к пожизненному заключению, об этом сообщила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
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"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
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