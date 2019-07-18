с чего всё началось

Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил первый помощник главы Украины Сергей Шефир в интервью украинскому изданию LB.ua.

Армия и оружие Боевики разрушили важный мост на северо-западе Сирии Боевики разрушили важный мост, чтобы предотвратить продвижение Сирийской арабской армии на запад провинции Идлиб.

Общество ЕСПЧ постановил лишить соратников Саакашвили прав на «Рустави 2» Страсбургский суд по правам человека подтвердил решения грузинских судебных инстанций в отношении компании «Рустави 2», права на которую оспаривал бизнесмен Кибар Халваши, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.

Политика В Донбассе согласовали бессрочное перемирие Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.

Экономика В России резко выросло производство и потребление устриц Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

Шоу-бизнес Ольга Бузова призывает не публиковать «состаривающие» фото Певица Ольга Бузова в Stories в Instagram высказалась по поводу приложения, которое состаривает фотографии.

Происшествия CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.

Политика На Украине раскрыли коррупционную схему в оборонной промышленности Правоохранительные органы Украины раскрыли схему коррупционеров, засевших в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Происшествия Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23 Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.

Футбол Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.

Общество В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла По словам Тутельяна, изначально очищенное пальмовое масло из-за своего хорошего жирнокислотного состава использовалось для производства молока для детского питания, чтобы сбалансировать жирнокислотный состав.

Политика Матвиенко рассказала о сроках отмены роуминга с Белоруссией Ранее в рамках форума председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет Республики) Владимир Мясникович заявил, что в Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга с РФ в августе.

Происшествия Автобус врезался в столб в Зеленограде "В Зеленограде автобус наехал на столб, в результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Экономика Реальные доходы россиян замедлили падение Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат.

Армия и оружие США исключили продажу Турции F-35 Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Политика В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Происшествия Наркобарона Коротышку приговорили к пожизненному сроку в США Суд в Нью-Йорке приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу Коротышка к пожизненному заключению, об этом сообщила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

Политика Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).

Гаджеты Пользователи iPhone всё чаще переходят на Android В целом, исследование BankMyCell показало, что 18% владельцев iPhone поменяли его на смартфон от Samsung.

Политика МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу "На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.