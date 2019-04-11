Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в ГосдумеРБК 09:18

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме, информацию подтверждает и источник «РИА Новости» во фракции «Единая Россия».
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации, генерал армии. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации III, IV, V, VI и VII созывов.
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