Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в ГосдумеРБК 09:18
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме, информацию подтверждает и источник «РИА Новости» во фракции «Единая Россия».
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