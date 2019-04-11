Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в ГосдумеРБК 09:18

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме, информацию подтверждает и источник «РИА Новости» во фракции «Единая Россия».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Выяснились детали смерти в Госдуме помощника экс-главы ФСБ Ковалева

Московский Комсомолец10:58

В Госдуме нашли мертвым помощника депутата Ковалева

ТАСС08:54

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

РБК09:18

Помощник скончавшегося неделю назад депутата Госдумы Ковалева умер на рабочем месте

Коммерсантъ09:14

Источник: в Госдуме нашли тело помощника умершего неделю назад Ковалева

РИА Новости09:07

Вслед за бывшим директором ФСБ Ковалевым в Госдуме скончался его помощник

Интерфакс09:38

Помощник скончавшегося на прошлой неделе депутата Ковалёва найден мёртвым

Говорит Москва08:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:44, Ашберн
Спорт

Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде

Помимо Мамаева и Кокорина-младшего, перед избитым водителем извинился ещё один фигурант дела — Александр Протасовицкий.
Обновлено в 11:53
Авто

«АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей в Европу

Обновлено в 11:54
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Политика

Минюст США огласил обвинение Джулиану Ассанжу

В Минюсте США отметили, что Ассанжа обвиняют в «Сговоре с целью компьютерного взлома».
Обновлено в 09:23
Политика

В Кремле наградили Кристину Потупчик и Стаса Михайлова

Обновлено в 11:00
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Экономика

Путин ждёт дачного сезона и электричек

Глава государства поинтересовался у министра, сколько дополнительных поездов планируется запустить летом.
Обновлено в 11:06
Авто

В РФ начались продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика

На Украине возбудили дело из-за видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 09:16
Политика

Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»

Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже

Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Энергетика

Нефтяники снизят цены на дизель до уровня октября 2018 года

Правительство РФ договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года.
Обновлено в 09:47
Политика

Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России

Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.
Обновлено в 03:19
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Неизвестный сбил полицейского в Москве

В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Общество

ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости

В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Экономика

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Культура

Джеффри Раш выиграл суд у таблоида, обвинившего его в домогательствах

Обновлено в 04:29
Экономика

Минфин РФ предложил размещать синтетические ювелирные изделия на отдельных витринах

Министерство финансов РФ предлагает обязать продавцов размещать ювелирные изделия с ненатуральными камнями на отдельных витринах и с особым обозначением, указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Боевики атакуют позиции сирийской армии в Идлибе – МИД России

Боевики не прекращают атаки на позиции армии Сирии в Идлибе, а Россия и Турция продолжают работу по деэскалации ситуации.
Обновлено в 09:45
Кино

Отрубленную голову Неда Старка покажут до премьеры «Игры престолов»

Обновлено в 08:26
Кино

Названы время и место отпевания и похорон актера Геннадия Фролова

Старейшего актера театра "Современник", актера кино и ТВ Геннадия Фролова, скончавшегося 10 апреля на 82-м году жизни, похоронят 14 апреля на Востряковском кладбище.
Обновлено в 12:20
ещё по теме
Николай Дмитриевич Ковалёв
Российский политик
Российский политический деятель и деятель спецслужб, директор ФСБ в 1996-1998. Депутат Государственной Думы. Впервые избран в 1999 году, входил в состав III, IV, V и VI созывов. Генерал армии запаса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное