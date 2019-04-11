Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в ГосдумеФАН 10:16

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
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Помощник скончавшегося неделю назад депутата Госдумы Ковалева умер на рабочем месте

Коммерсантъ09:14

Вслед за бывшим директором ФСБ Ковалевым в Госдуме скончался его помощник

Интерфакс09:38

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

РБК09:18

Выяснились детали смерти в Госдуме помощника экс-главы ФСБ Ковалева

Московский Комсомолец10:58

Источник: в Госдуме нашли тело помощника умершего неделю назад Ковалева

РИА Новости09:07

В Госдуме нашли мертвым помощника депутата Ковалева

ТАСС08:54

Помощник бывшего директора ФСБ скончался в Госдуме вслед за начальником

URA.Ru08:12
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
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В четверг, 11 апреля, страны-члены Европейского союза приняли мандат на ведение официальных торговых переговоров с Вашингтоном.
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Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
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На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливе

Киев продолжит направлять корабли в Керченский пролив, так как отказ от прохождения в этой акватории означал бы отказ Украины от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 15:43
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Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

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Миядзаки сообщил, что в будущем хотел бы сделать традиционную сюжетную игру, где история преобладает над геймплеем, назвав в качестве примера последний хит Rockstar — Red Dead Redemption 2. Оба японских разработчика отметили, что для них именно геймплей — «душа произведения».
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации, генерал армии. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации III, IV, V, VI и VII созывов.
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