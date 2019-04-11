Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в ГосдумеФАН 10:16
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
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Политика
ЕС принял решение начать официальные торговые переговоры с США
В четверг, 11 апреля, страны-члены Европейского союза приняли мандат на ведение официальных торговых переговоров с Вашингтоном.
Обновлено в 11:46
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Политика
Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко
Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 17:15
Политика
Порошенко отверг обвинения во вмешательстве в дело олигарха Курченко
Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик ранее обвинил Порошенко в том, что представители его администрации, депутаты от партии «Блок Петра Порошенко», а также руководство Генпрокуратуры вмешивались в дело Курченко.
Обновлено в 18:07
Технологии
В приложениях такси нашли опасные уязвимости
Роскачество проанализировало работу приложений такси и нашли в них опасные уязвимости, сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
«Зенит» интересуется игроком ЦСКА Николой Влашичем
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливе
Киев продолжит направлять корабли в Керченский пролив, так как отказ от прохождения в этой акватории означал бы отказ Украины от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 15:43
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
Обновлено в 16:53
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Игры
Автор Dark Souls и Sekiro хотел бы создать сюжетную игру типа Red Dead Redemption 2
Миядзаки сообщил, что в будущем хотел бы сделать традиционную сюжетную игру, где история преобладает над геймплеем, назвав в качестве примера последний хит Rockstar — Red Dead Redemption 2. Оба японских разработчика отметили, что для них именно геймплей — «душа произведения».
Обновлено в 09:01
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Здоровье
Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика
Заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигла пика последних восьми месяцев.
Обновлено в 17:17
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 15:00
Политика
Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»
Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Единоборства
Тайсумов сдал положительную допинг-пробу
Боец UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы
Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 16:08
Политика
Ким Чен Ын был переизбран председателем госсовета КНДР
Обновлено в 18:12
Политика
Сенат США утвердил Дэвида Бернхардта на посту главы МВД США
Сенат США утвердил назначение Дэвида Бернхардта на пост министра внутренних дел США.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода
В интернете появилось видео момента нападения футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода в центре Москвы.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева исправила свой голос слабительным
Алла Пугачева сделала мне царский подарок — позвала на свою репетицию.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Авто
Автомобили Chery появятся в онлайн-магазине Tmall
Обновлено в 04:22
Авто
В одном видео показана вся история бренда Ferrari
С одной стороны, Ferrari всегда была готова взять обычную модель, серьезно ее модернизировать, а затем вывести ее на трассу, как это был в случае с F430 GTC.
Обновлено в 03:44
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10