Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в ГосдумеФАН вчера в 10:16
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
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Выяснились детали смерти в Госдуме помощника экс-главы ФСБ Ковалева
Московский Комсомолецвчера в 10:58
Помощник скончавшегося неделю назад депутата Госдумы Ковалева умер на рабочем месте
Коммерсантъвчера в 09:14
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Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
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Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
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Собаки напали на мальчика в Благовещенске
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Родина отказала Ассанжу в особой помощи
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
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Здоровье
В трети госбольниц РФ зарплаты оказались ниже средних по региону
По итогам анализа бухгалтерской отчетности больниц и поликлиник России выяснилось, что за прошлый год в трети государственных медицинских учреждений страны, сотрудники получили заработную плату ниже средней по региону.
Обновлено вчера в 05:34
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Испанский политик назвал Зозулю неонацистом и расистом
Испанский политик левых взглядов и лидер коалиции «Объединённый Педмос» Пабло Иглесиас раскритиковал украинского форварда «Альбасете» Романа Зозулю, вспомнив его несостоявшийся переход в «Райо Вальекано» из-за протеста фанатов.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
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Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие
Командующего ВДВ десантировали в Сирию
От удара автомобиль с генерал-полковником Сердюковым несколько раз перевернулся и свалился в кювет.
Обновлено вчера в 17:45
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
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Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено вчера в 03:13
Космос
«Роскосмос» планирует создать многоразовую ракету «Союз-5 Light»
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что пригласил совладельца группы S7 Владислава Филева участвовать в конце апреля в переговорах по перспективам проекта "Байтерек", предусматривающего пуски ракет "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие
Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России
Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
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Арсенал — Наполи 2:0
Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.
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Десять главных вопросов к последнему сезону «Игры престолов»
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Далай-ламу выписали из больницы, сообщают СМИ
Далай-лама в пятницу был выписан из больницы Дели, где провел три дня в связи с легочной инфекцией, он чувствует себя хорошо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
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Обнаружены тела еще двоих пропавших в результате паводка на юге Китая
Число жертв внезапного паводка в городе Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая увеличилось до четырех человек, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.
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Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
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На время проведения работ на участке от трассы М-5 до остановки «Металлобаза» вводится ограничение скорости.
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Рынку пора скорректироваться
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