Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.

Футбол «Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.

Армия и оружие Российские военные контролируют корабли НАТО в Чёрном море Российские военные наблюдают за действиями кораблей НАТО, участвующих в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 в Чёрном море, и контролируют их передвижения.

Футбол Агент Джорджиевича: Лука надеется провести следующий сезон в «Зените» Черногорский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджиевич надеется стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиге в составе своей команды, сообщил агент игрока Игор Глушевич.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Происшествия Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Экономика Стратегия развития Минэкономразвития: Вклад туризма в показатель российского ВВП должен увеличиться почти вдвое Через 15 лет, согласно планам, россияне должны путешествовать по стране в два раза чаще, а страна - войти в топ-10 направлений, по версии Всемирной туристской организации при ООН. для развития внутреннего туризма авторы документа предлагают стимулировать гостей посещать территории с развитой, но недостаточно загруженной инфраструктурой, например, - в низкий сезон.

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Космос Рогозин рассказал о разработке спутника «Ангосат-2» Разрабатываемый Россией для Анголы спутник "Ангосат-2" будет превосходить вышедшего из строя предшественника, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время визита на оборонное предприятие "Красмаш".

Происшествия В Москве из НИИ украли три миллиона рублей Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

Происшествия Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.

Шоу-бизнес Лолита показала истинное лицо женщины Видеозапись звезда сцены обнародовала в Instagram. Она отметила, что именно с пенки на лице у неё начинается новый день.

Происшествия Подозреваемый в экстремизме задержан в Челябинской области Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в экстремизме.

Происшествия В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.

Политика Кириенко рассказал о 76-летнем финалисте проекта «Цифровой прорыв» Возраст одного из финалистов проекта "Цифровой прорыв", реализуемого автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей", составил 76 лет.

Политика Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.

Политика В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.

Шоу-бизнес Как мама в юности: дочка певицы Алсу сменила имидж С большим отрывом по итогам зрительского голосования победительницей проекта стала 11-летняя дочка Алсу Микелла Абрамова.

Происшествия Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.

Космос Космический телескоп «Спектр-М» подорожал в 2 раза до 20 млрд рублей Ранее сообщалось, что финансирование проекта в действующей Федеральной космической программе сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 млрд руб "Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и / или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов", — приводит агентство слова господина Зеленого.

Происшествия В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.

Происшествия Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"

Происшествия Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.