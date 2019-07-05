Общество
Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»Известия 02:33
Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.
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Футбол
«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату
Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Российские военные контролируют корабли НАТО в Чёрном море
Российские военные наблюдают за действиями кораблей НАТО, участвующих в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 в Чёрном море, и контролируют их передвижения.
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
Агент Джорджиевича: Лука надеется провести следующий сезон в «Зените»
Черногорский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджиевич надеется стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиге в составе своей команды, сообщил агент игрока Игор Глушевич.
Обновлено в 07:41
Происшествия
На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек
Обновлено в 07:00
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии
Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.
Обновлено 04 июля в 22:27
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Экономика
Стратегия развития Минэкономразвития: Вклад туризма в показатель российского ВВП должен увеличиться почти вдвое
Через 15 лет, согласно планам, россияне должны путешествовать по стране в два раза чаще, а страна - войти в топ-10 направлений, по версии Всемирной туристской организации при ООН. для развития внутреннего туризма авторы документа предлагают стимулировать гостей посещать территории с развитой, но недостаточно загруженной инфраструктурой, например, - в низкий сезон.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Космос
Рогозин рассказал о разработке спутника «Ангосат-2»
Разрабатываемый Россией для Анголы спутник "Ангосат-2" будет превосходить вышедшего из строя предшественника, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время визита на оборонное предприятие "Красмаш".
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Москве из НИИ украли три миллиона рублей
Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной
На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Происшествия
Микроавтобус опрокинулся в кювет под Воронежем
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Лолита показала истинное лицо женщины
Видеозапись звезда сцены обнародовала в Instagram. Она отметила, что именно с пенки на лице у неё начинается новый день.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Подозреваемый в экстремизме задержан в Челябинской области
Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в экстремизме.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Политика
Кириенко рассказал о 76-летнем финалисте проекта «Цифровой прорыв»
Возраст одного из финалистов проекта "Цифровой прорыв", реализуемого автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей", составил 76 лет.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
Обновлено в 07:28
Политика
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Как мама в юности: дочка певицы Алсу сменила имидж
С большим отрывом по итогам зрительского голосования победительницей проекта стала 11-летняя дочка Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 07:58
Баскетбол
Российские баскетболистки обыграли Сербию на юниорском ЧМ
Обновлено в 08:04
Происшествия
Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих
Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Космос
Космический телескоп «Спектр-М» подорожал в 2 раза до 20 млрд рублей
Ранее сообщалось, что финансирование проекта в действующей Федеральной космической программе сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 млрд руб "Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и / или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов", — приводит агентство слова господина Зеленого.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Происшествия
Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве
Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Энергетика
«Нафтогаз»: Суд Англии заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream
В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов.
Обновлено вчера в 11:24