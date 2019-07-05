Общество
Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»Известия 02:33
По словам Мельникова, старый телевизор в камере не работает, потому что не может принимать цифровой сигнал. Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».
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Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.Известия02:33
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Политика
Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным»
Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол
Хави Гарсия пожелал удачи «Зениту» в матче за Суперкубок
Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия пожелал удачи бывшему клубу в матче за Суперкекубок России, в котором питерцы встретятся с "Локомотивом".
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Боевики поплатились за попытку наступления на позиции САА в Хаме
Боевики, занимавшие ключевые высоты в северной Хаме, решили перегруппироваться и пойти в наступление на позиции сирийской правительственной армии.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество
Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
Обновлено в 09:27
Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками
Российская балерина Анастасия Волочкова решила поучаствовать в челлендже Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 05:39
Космос
В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей
В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев зажигательно станцевал с сыном на улице
На кадрах артист зажигательно танцует с сыном Никитой под рок-композицию. При этом за их танцами наблюдают изумленные прохожие.
Обновлено в 04:30
Космос
На Марсе снова начались пылевые бури
Как сообщает ESA, на Марсе снова засекли пылевые бури.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву
Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
Обновлено вчера в 13:30
Спорт
В Иркутске стартовало международное ралли «Шелковый путь-2019»
В Иркутске 6 июля состоялся торжественный старт международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 08:23
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика
В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией
Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка
Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:32
Политика
Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено вчера в 01:56
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Футбол
Жена Боккетти — об уходе из «Спартака»: «Не знаю, смогу ли вновь переступить порог родного стадиона»
Не знаю, смогу ли я вновь переступить порог родного стадиона, возможно, ради Марио и Грейс, но это будет эмоционально сложно.
Обновлено в 08:57
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия
На Куршской косе обнаружили тело девочки
В пятницу, 5 июля, на Куршской косе обнаружили тело девочки.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Американский журналист восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Азербайджане в воинской части произошел взрыв
Мощный взрыв произошел в одной из воинских частей (ВЧ) в Азербайджане 6 июля.
Обновлено в 09:22
Общество
Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов
Ранее сообщалось, что Власти Москвы проводят научные исследования и изучают международный опыт для решения проблемы "нашествия лис" в жилые районы, план действий может быть разработан в течение года.
Обновлено вчера в 11:40
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в РФ в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55