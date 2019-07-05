Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.

с чего всё началось

По словам Мельникова, старый телевизор в камере не работает, потому что не может принимать цифровой сигнал. Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».

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