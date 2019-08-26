Происшествия
РБКПомощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
«Марата сняли около месяца назад», — уточнил один из собеседников РБК, близких к спецслужбе. О новом месте работы Медоева собеседники РБК не сообщили. 37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
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Игромания.ру 15:15
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Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".
Московский Комсомолец 15:56
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Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
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РИА Новости 24 августа в 02:12
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Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
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Нападающий Антон Заболотный, который перешел в "Сочи" из "Зенита" текущим летом, забил свой первый гол за новый клуб.
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Итоговое заявление саммита G7 уместилось на одном листе
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Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь
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В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
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Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
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В Китае создали гидродинамическое устройство для защиты от волн и излучения
Сотрудники университетов Китая (в Пекине и в г. Сямынь) сосредоточили свои усилия на масштабировании технологии.
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Политика
В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
Ранее МИД Грузии заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры "для приостановки продолжающихся незаконных процессов".
РИА Новости вчера в 09:12