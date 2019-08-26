Происшествия
РБКПомощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
«Марата сняли около месяца назад», — уточнил один из собеседников РБК, близких к спецслужбе. О новом месте работы Медоева собеседники РБК не сообщили. 37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
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Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
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В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
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