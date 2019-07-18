Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в интервью LB.ua первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным

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