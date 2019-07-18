Политика

Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с ПутинымРБК 01:53

Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в интервью LB.ua первый помощник Зеленского Сергей Шефир.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным

РБК01:53

В команде Зеленского заявили о намерении добиться переговоров с Путиным

Известия01:00

Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры

Lenta.ruвчера в 21:53

В Киеве заявили о стремлении добиться переговоров с Москвой

RT на русском00:13

Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным

РИА Новостивчера в 23:46

У Зеленского пообещали заставить Путина согласиться на переговоры

Газета.Ruвчера в 22:21

В команде Зеленского заявили о намерении добиться переговоров с Путиным

Московский Комсомолец00:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия

Под Тверью отключили три энергоблока АЭС

Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.
Обновлено в 01:35
Политика

Глава МИД Германии призвал к диалогу с Россией

"В трудные для политики времена нужно поддерживать контакты на человеческом уровне", - заключил глава МИД ФРГ.
Обновлено в 01:44
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено 16 июля в 21:03
Политика

Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу

Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика

Голикова создала отдельную систему контроля социальных нацпроектов

Для контроля за реализацией национальных проектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» — создана отдельная система мониторинга, сообщили РБК два источника в правительстве и федеральный чиновник.
Обновлено в 01:00
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами

Обновлено вчера в 14:58
Политика

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

72-летний кузбассовец 24 года прятался в тайге от правосудия

Стихийное бедствие в Иркутской области помогло найти преступника, 24 года скрывавшегося от закона.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Пьяный водитель, уходя от погони, устроил страшную аварию в Липецке

Обновлено в 01:41
Происшествия

На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла

От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Общество

Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире

Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира, составленный сервисом "Облако Mail.ru".
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Пожар в Барнауле уничтожил архитектурный памятник начала XX века

Историческое здание, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения, сгорело ночью в четверг в Барнауле.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

В Приморье в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.
Обновлено в 01:05
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Космос

ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя

Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая 2018 года.
Обновлено 16 июля в 20:02
Общество

В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок

Роскачество провело исследование 22 детских стиральных порошков. Моющие средства оценивались по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления, что в случае прекращения транзита российского газа Украину ждёт техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол

«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов

Обновлено в 01:20
Политика

Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги

Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе

Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Наука

Из-за увеличения дождей австралийские муравьи готовятся к Армагеддону

Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено вчера в 15:25
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное