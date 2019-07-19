Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Экономика Акции «Норникеля» обновили исторический максимум Предыдущий максимум в 14,868 тыс. рублей за акцию был зафиксирован 19 июня текущего года перед дивидендной отсечкой по выплате годовых дивидендов за 2018 год.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Футбол Зидан определился с линией атаки «Реала» Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.

Политика Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.

Происшествия Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.

Здоровье Медики назвали помогающие побороть бессонницу продукты Медики назвали ряд продуктов, которые способны помочь людям, страдающим от бессонницы, быстрее заснуть, сообщает издание «oane.ws».

Политика Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".

Политика Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.

Культура Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.

Спорт Беляев завоевал серебро чемпионата мира в Кванджу на дистанции 25 км Российский пловец Кирилл Беляев завоевал серебро чемпионата мира по водным видам спорта в заплыве на 25 км. На чемпионате мира в южнокорейском Кванджу серебряный призер чемпионата Европы Беляев приплыл на финиш вторым, показав результат 4 часа 51 минута 6,50 секунды.

Экономика Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Недвижимость Путин поручил субсидировать первый взнос по ипотеке Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по субсидированию россиянам из средств бюджета первого взноса по ипотеке или возмещению процентной ставки.

Происшествия После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Происшествия На чиновницу Новороссийска завели дело о нападении на журналистку Как сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю, в отношении 45-летней сотрудницы Новороссийской администрации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ.

Шоу-бизнес Экс-звезда «Дома-2» Анастасия Лисова сделала ринопластику В своем профиле Анастасия Лисова поделилась видео, снятым спустя несколько часов после ринопластики.

Происшествия Минстрой до конца года проверит все многоквартирные дома с газом Минстрой намерен до конца года завершить проверку российских многоквартирных домов, оснащенных газовым оборудованием, рассказал в пятницу журналистам замглавы ведомства Максим Егоров.

Авто Nissan показал обновленный минивэн Serena Компания Nissan показала обновленный минивэн Serena пятой генерации, его дебют состоялся еще в 2016 году.

Футбол Клопп пока не собирается продлевать контракт с «Ливерпулем» Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что пока не задумывался о продлении контракта с "Ливерпулем".

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.