с чего всё началось

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Политика В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.

Политика Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.

Здоровье В посёлках Махачкалы запретили использовать воду из под крана Согласно постановлению администрации Махачкалы от 11 июля, использование воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения в посёлках Сулак, Кяхулай и мкр Ватан для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд временно запрещено.

Экономика Пенсионеры получат прибавку уже в августе Пенсионный фонд России назвал размер прибавки к пенсии, которую получат работающие пенсионеры уже с 1 августа.

Экономика Путин поручил предоставить жилье малообеспеченным семьям Будут разработаны механизмы по обеспечению семей жильем без предоставления права собственности Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к середине октября разработать механизмы предоставления малообеспеченным семьям жилья с сохранением его в публичной собственности.

Кино В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки» Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.

Энергетика Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.

Армия и оружие Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.

Технологии Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.

Политика США ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы Американские власти ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы, сообщается на сайте Минфина США.

Наука Низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток Ученые из Wellcome Sanger Institute и Кембриджского университета доказали, что низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток.

Политика Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.

Происшествия Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.

Политика Премьер Косово подал в отставку Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Спорт Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Футбол В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.

Экономика Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо Правительство Украины ввело спецпошлины на российское топливо.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Политика Верховный суд вернул КПРФ на парламентские выборы в Карачаево-Черкесии Верховный суд России удовлетворил апелляцию коммунистов и вернул список кандидатов от КПРФ на выборы в Народное собрание Карачаево-Черкесии.