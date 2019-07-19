Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с РоссиейРИА Новости 04:27
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.
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с чего всё началось
«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».RT на русском07:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
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Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.
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В посёлках Махачкалы запретили использовать воду из под крана
Согласно постановлению администрации Махачкалы от 11 июля, использование воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения в посёлках Сулак, Кяхулай и мкр Ватан для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд временно запрещено.
Обновлено в 07:31
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Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
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Происшествия
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Будут разработаны механизмы по обеспечению семей жильем без предоставления права собственности Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к середине октября разработать механизмы предоставления малообеспеченным семьям жилья с сохранением его в публичной собственности.
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Политика
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Кино
В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
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Энергетика
Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
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Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере
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Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено в 14:39
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Политика
США ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы
Американские власти ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы, сообщается на сайте Минфина США.
Обновлено в 14:42
Наука
Низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток
Ученые из Wellcome Sanger Institute и Кембриджского университета доказали, что низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток.
Обновлено в 08:46
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
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Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
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Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Футбол
В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
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Экономика
Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров
Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
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Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо
Правительство Украины ввело спецпошлины на российское топливо.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
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Верховный суд России удовлетворил апелляцию коммунистов и вернул список кандидатов от КПРФ на выборы в Народное собрание Карачаево-Черкесии.
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Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Президент России Владимир Путин уже второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, пострадавшую в результате наводнения, сообщает пресс-служба Кремля.
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