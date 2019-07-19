Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с РоссиейРИА Новости 04:27

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.
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с чего всё началось
«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — сказал он в интервью изданию «Левый берег
».
RT на русском07:00

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Политолог объяснил нелепость заявлений Киева о сотрудничестве с РФ

РЕН ТВ08:40

Киев задумался об установлении мира с Москвой

Газета.Ru07:13

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

RT на русском07:00

Помощник президента Украины: Украине придется договариваться с Россией о мире

Эхо Москвы06:30

Помощник Зеленского назвал причины для переговоров с Россией

Национальная служба новостей07:32

Помощник Зеленского заявил о неизбежности примирения с Россией

РБК05:52

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

РИА Новости04:27
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Политика

В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
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Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.
Обновлено в 13:40
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В посёлках Махачкалы запретили использовать воду из под крана

Согласно постановлению администрации Махачкалы от 11 июля, использование воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения в посёлках Сулак, Кяхулай и мкр Ватан для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд временно запрещено.
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Пенсионный фонд России назвал размер прибавки к пенсии, которую получат работающие пенсионеры уже с 1 августа.
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Интернет

Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

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В Чемодановке после массовой драки открыли пункт полиции

Обновлено в 11:15
Экономика

Путин поручил предоставить жилье малообеспеченным семьям

Будут разработаны механизмы по обеспечению семей жильем без предоставления права собственности Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к середине октября разработать механизмы предоставления малообеспеченным семьям жилья с сохранением его в публичной собственности.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Захарова прокомментировала продление ареста Вышинскому

Обновлено в 10:59
Кино

В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 04:40
Энергетика

Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Политика

Владимир Путин приехал на Валаам в кроссовках за 60 тысяч рублей

Обновлено в 13:45
Армия и оружие

Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео

Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере

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Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено в 14:39
Технологии

Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
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США ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы

Американские власти ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы, сообщается на сайте Минфина США.
Обновлено в 14:42
Наука

Низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток

Ученые из Wellcome Sanger Institute и Кембриджского университета доказали, что низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток.
Обновлено в 08:46
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
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Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
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Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
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Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Спорт

Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию

Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
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Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
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Футбол

В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено в 09:54
Экономика

Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров

Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:00
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо

Правительство Украины ввело спецпошлины на российское топливо.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
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Верховный суд вернул КПРФ на парламентские выборы в Карачаево-Черкесии

Верховный суд России удовлетворил апелляцию коммунистов и вернул список кандидатов от КПРФ на выборы в Народное собрание Карачаево-Черкесии.
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Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Президент России Владимир Путин уже второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, пострадавшую в результате наводнения, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:37
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