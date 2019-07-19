Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с РоссиейРИА Новости 04:27

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.
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с чего всё началось
«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — сказал он в интервью изданию «Левый берег
».
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Помощник президента Украины: Украине придется договариваться с Россией о мире

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Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

РИА Новости04:27
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Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области

Обновлено в 07:44
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Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
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Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом

Росгидромет зафиксировал наибольший уровень загрязнения воздуха в 22 российских городах.
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Обновлено в 01:36
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Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
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Политика

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Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
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В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
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Из-за визита патриарха в Сергиевом Посаде не работала скорая помощь

В Сергиевом Посаде находится всего одна подстанция, то есть работа всей скорой помощи в городе была фактически парализована.
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Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях.
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