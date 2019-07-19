Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с РоссиейРИА Новости 04:27
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.
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с чего всё началось
«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».RT на русском07:00
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Политика
Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области
Обновлено в 07:44
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать первый шаг и обменять главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Авто
Составили топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей
Обновлено в 05:20
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Общество
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
Росгидромет зафиксировал наибольший уровень загрязнения воздуха в 22 российских городах.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Хоккей
Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством
В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.
Обновлено в 08:00
Политика
В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России
Москва считает бессмысленным внесённый в конгресс США законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Фигурант уголовного дела против сотрудников ФСБ оказался налоговиком
Один из фигурантов дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, Дмитрий Чиквин, до задержания работал в управлении ФНС.
Обновлено в 08:58
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Из-за визита патриарха в Сергиевом Посаде не работала скорая помощь
В Сергиевом Посаде находится всего одна подстанция, то есть работа всей скорой помощи в городе была фактически парализована.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие
Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео
На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).
Обновлено в 08:06
Происшествия
СМИ назвали производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
По предварительным данным, батарея была доделана в 2016 году и установлена в «Лошарике».
Обновлено в 07:36
Хоккей
Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью
Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях.
Обновлено в 02:11
Технологии
«Би-Би-Си» и ITV запустят собственный стриминговый сервис BritBox
Крупнейшие британские телекомпании ITV Plc и British Broadcasting Corp. ("Би-Би-Си") объявили о запуске собственного стримингового сервиса под названием BritBox.
Обновлено в 06:52
Авто
Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором
АвтоВАЗ раскрыл стоимость и комплектации Lada XRay Cross с бесступенчатой трансмиссией: цена варьируется от 841 900 до 966 900 рублей.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 19:57
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва» опровергли
В шариатском суде Сингапура опровергли сообщение о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и модели Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:45
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в Лиге Европы
Матчи второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа.
Обновлено в 01:53
Технологии
Экс-сотрудник Microsoft украл у компании $10 млн
Тестировщик ограбил Microsoft Бывшему сотруднику Microsoft предъявили обвинения в реализации мошеннической схемы, которая позволила ему украсть цифровую валюту на сумму $10 млн.
Обновлено в 07:40
Кино
Дон Джонсон снова сыграет Нэша Бриджеса
Глава отдела специальных расследований Нэш Бриджес столкнется с тем, что Сан-Франциско и весь мир меняется.
Обновлено в 04:53
Политика
МИД ответил на возможное расширение «нормандского формата»
Заместитель главы МИДа Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата».
Обновлено в 04:41