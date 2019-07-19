с чего всё началось

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".

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Политика Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать первый шаг и обменять главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.

Происшествия Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.

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Общество Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом Росгидромет зафиксировал наибольший уровень загрязнения воздуха в 22 российских городах.

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