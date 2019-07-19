Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с РоссиейРИА Новости 04:27

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.
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с чего всё началось
«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — сказал он в интервью изданию «Левый берег
».
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Помощник Зеленского назвал причины для переговоров с Россией

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Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

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Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

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Минздрав Подмосковья подготовил ряд рекомендаций для тех, кто выбирает такой формат отдыха.
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Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

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Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
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Экс-футболисты подтвердили The Times, что им была предложена плата за критику Катара на конференции в Лондоне, что должно было серьезно помешать стране-хозяйке ЧМ-2022.
Обновлено в 06:08
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Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

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Экономика

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Обновлено вчера в 16:33
Политика

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«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании.
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Специалисты российского отделения Greanpeace воспользовались приложением FaceApp, чтобы показать, как будут выглядеть через несколько лет Петербург, Байкал и ледники Арктики.
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Армия и оружие

Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено в 01:46
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Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»

Обновлено вчера в 17:47
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Обновлено в 09:27
Политика

Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

В Астраханскую область прибыла Валентина Матвиенко

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Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации

Обновлено в 08:46
Политика

Зеленский уволил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
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Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге

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Обновлено вчера в 18:10
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Никита Потураев, советник украинского лидера Владимира Зеленского, в интервью изданию «Цензор.нет» заявил, что в случае нападения на Донбасс и Крым вооруженные силы Украины (ВСУ) будут полностью разбиты.
Обновлено в 10:25
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В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск

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Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
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Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили

Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
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Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
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Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

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