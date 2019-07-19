Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с РоссиейРИА Новости 04:27
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.
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с чего всё началось
«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».RT на русском07:00
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Здоровье
Минздрав Подмосковья рассказал, как с пользой ходить в баню
Минздрав Подмосковья подготовил ряд рекомендаций для тех, кто выбирает такой формат отдыха.
Обновлено в 09:59
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Футбол
Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ в Катаре
Экс-футболисты подтвердили The Times, что им была предложена плата за критику Катара на конференции в Лондоне, что должно было серьезно помешать стране-хозяйке ЧМ-2022.
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Экономика
Путин поручил дать жилье всем малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании.
Обновлено в 08:56
Общество
Greenpeace через FaceApp состарил Петербург, Байкал и ледники Арктики
Специалисты российского отделения Greanpeace воспользовались приложением FaceApp, чтобы показать, как будут выглядеть через несколько лет Петербург, Байкал и ледники Арктики.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено в 01:46
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
В Астраханскую область прибыла Валентина Матвиенко
Обновлено в 05:07
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
Советник Зеленского спрогнозировал судьбу ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Никита Потураев, советник украинского лидера Владимира Зеленского, в интервью изданию «Цензор.нет» заявил, что в случае нападения на Донбасс и Крым вооруженные силы Украины (ВСУ) будут полностью разбиты.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Суд отказался освободить из-под ареста бывшую жену Цеповяза
Ростовский областной суд в пятницу оставил под арестом бывшую жену члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза - Наталью Стришнюю, обвиняемую в вымогательстве.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика
Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Политика
Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию
Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29