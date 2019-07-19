с чего всё началось

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Здоровье Минздрав Подмосковья рассказал, как с пользой ходить в баню Минздрав Подмосковья подготовил ряд рекомендаций для тех, кто выбирает такой формат отдыха.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Футбол Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ в Катаре Экс-футболисты подтвердили The Times, что им была предложена плата за критику Катара на конференции в Лондоне, что должно было серьезно помешать стране-хозяйке ЧМ-2022.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Экономика Путин поручил дать жилье всем малоимущим Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.

Политика Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области «Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании.

Общество Greenpeace через FaceApp состарил Петербург, Байкал и ледники Арктики Специалисты российского отделения Greanpeace воспользовались приложением FaceApp, чтобы показать, как будут выглядеть через несколько лет Петербург, Байкал и ледники Арктики.

Армия и оружие Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Политика Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.

Политика Зеленский уволил посла Украины в США Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Армия и оружие Советник Зеленского спрогнозировал судьбу ВСУ при атаке на Донбасс и Крым Никита Потураев, советник украинского лидера Владимира Зеленского, в интервью изданию «Цензор.нет» заявил, что в случае нападения на Донбасс и Крым вооруженные силы Украины (ВСУ) будут полностью разбиты.

Происшествия В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.

Политика Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.

Интернет Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.

Шоу-бизнес Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.

Происшествия Суд отказался освободить из-под ареста бывшую жену Цеповяза Ростовский областной суд в пятницу оставил под арестом бывшую жену члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза - Наталью Стришнюю, обвиняемую в вымогательстве.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Политика Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома» Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".