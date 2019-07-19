с чего всё началось

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

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Происшествия Инну Чурикову перевели в реанимацию Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.

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Политика За работу не преследуют: в ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти освободить из тюрьмы руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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Политика В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

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