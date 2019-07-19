Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с РоссиейРИА Новости 04:27

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.
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с чего всё началось
«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — сказал он в интервью изданию «Левый берег
».
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Политолог объяснил нелепость заявлений Киева о сотрудничестве с РФ

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Помощник президента Украины: Украине придется договариваться с Россией о мире

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Киев задумался об установлении мира с Москвой

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Национальная служба новостей07:32

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

РИА Новости04:27
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Политика

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Политика

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Общество

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Общество

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Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
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