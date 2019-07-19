Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с РоссиейРИА Новости 04:27
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.
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с чего всё началось
«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».RT на русском07:00
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Политика
Президент Путин прилетел в затопленную Иркутскую область
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Политика
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Политика
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Космос
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Политика
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Политика
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Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено в 08:59
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Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
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Экономика
Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки
Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
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Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
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Политика
Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга
Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии.
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