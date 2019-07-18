Политика
Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с ПутинымВзгляд.ру 01:15
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
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с чего всё началось
Украина намерена добиться проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил первый помощник украинского президента Сергей Шефир в интервью интернет-изданию «Левый берег».Коммерсантъ03:07
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Новый состав Европарламента намерен нанести удар по интересам России
Участвующая наряду с Порошенко в "окучивании" евродепутатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о приглашении всего состава ЕП посетить Украину, дабы "собственными глазами увидеть последствия агрессии России".
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Киев назвал условия обсуждения политических вопросов «Минска-2»
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Обновлено в 07:06
Политика
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Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
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Общество
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Обновлено в 01:06
Общество
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Обновлено вчера в 12:30
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Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое
Обновлено вчера в 13:13
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Обновлено вчера в 14:45
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Обновлено вчера в 10:31
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МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти
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Обновлено в 04:39
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Политика
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Обновлено вчера в 22:53