с чего всё началось

Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным

Политика МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.

Происшествия Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну 1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.

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Политика Иран пообещал сохранить ядерную сделку Иран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров, заявил глава МИД страны Джавад Зариф.

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Здоровье ВОЗ: Вспышка Эболы в ДР Конго является ЧС международного масштаба Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Политика Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».

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