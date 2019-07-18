Политика
Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с ПутинымРИА Новости вчера в 23:46
Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
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Украина намерена добиться проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил первый помощник украинского президента Сергей Шефир в интервью интернет-изданию «Левый берег».Коммерсантъ03:07
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Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика
Иран пообещал сохранить ядерную сделку
Иран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров, заявил глава МИД страны Джавад Зариф.
Обновлено в 00:34
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В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
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Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Во Францию вернется аномальная жара
В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Боевые корабли Северного флота вошли в Финский залив
Отряд боевых кораблей Северного флота прибыли в Финский залив для участия в военно-морском параде, сообщается на сайте министерство обороны России.
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Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:47
Политика
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
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По словам BankMyCell, даже лояльность пользователей Samsung выше: только 7,7% пользователей Galaxy S9 перешли на iPhone, в то время как свой iPhone X на смартфон другого бренда обменяло 26% владельцев.
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Наука
Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана
При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено вчера в 16:25