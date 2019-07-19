Политика
Помощник Зеленского рассказал о необходимости мира с РоссиейНезависимое телевидение Севастополя 06:39
Киеву и Москве необходимо договориться о мире, считает первый помощник президента Украина Сергей Шефир. По его мнению, страны не могут жить «в состоянии войны ещё 100 лет», пишет украинское издание «Левый берег».
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».RT на русском07:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:46, Вашингтон
Происшествия
Адвокат рассказал о первом допросе Абызова
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять месяцев ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Общество
Китайцам экспортируют пряники из России
Предприниматели отметили, что помимо российских продуктов питания популярностью пользуются и косметика, пищевые добавки и национальные изделия ручной работы из России.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Баскетбол
ЦСКА подписал греческого баскетболиста Куфоса
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Авто
Коллекцию из 36 «Корветов» разыграют в лотерею
Более трех десятков Chevrolet Corvette, выпущенных в период с 1953 по 1989 год, найдут новых владельцев при помощи лотереи.
Обновлено в 04:28
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Политика
В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
Обновлено в 11:22
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Экономика
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45
Футбол
Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе»
Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.
Обновлено в 07:03
Общество
Нового директора «Россетей Кубань» представили руководству региона
В пятницу 19 июля прошла рабочая встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с главой холдинга «Россети» Павлом Ливинским.
Обновлено в 11:10
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.
Обновлено в 11:14
Политика
В компании Порошенко пришли с обысками
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 19 июля пришли с обысками в элитный киевский спортклуб «5 элемент».
Обновлено в 06:46
Музыка
В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено в 06:05
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Театры
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75
Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25