с чего всё началось

Киеву и Москве необходимо договориться о мире, считает первый помощник президента Украина Сергей Шефир. По его мнению, страны не могут жить «в состоянии войны ещё 100 лет», пишет украинское издание «Левый берег».

Помощник Зеленского рассказал о необходимости мира с Россией

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