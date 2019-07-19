с чего всё началось

Киеву и Москве необходимо договориться о мире, считает первый помощник президента Украина Сергей Шефир. По его мнению, страны не могут жить «в состоянии войны ещё 100 лет», пишет украинское издание «Левый берег».

Помощник Зеленского рассказал о необходимости мира с Россией

Происшествия Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.

Происшествия Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.

Космос NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность В NVIDIA сообщили, что эффект освещения воссоздан со всей тщательностью, и полностью соответствует световым эффектам, которые космонавты могли наблюдать в тот день, стоя на поверхности Луны.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.

Политика Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов Президент России в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года.

Политика Премьер Косово подал в отставку Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Путин запустил в Магнитогорске агломерационную фабрику ММК Президент России Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината.

Энергетика В МИД оценили разговоры о компенсации Минску по налоговому маневру Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что некорректно говорить о какой-то компенсации для Минска, передает РИА "Новости".

Происшествия Под Донецком уничтожены украинские оккупанты Вечером в пятницу, 19 июля, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.

Происшествия Двух человек спасли при ликвидации пожара на севере столицы Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 22:16. В ходе проведения спасательных работ из горящего дома спасли двух человек.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома» Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Общество Названы российские города с самым загрязненным воздухом Кстати, самые загрязненные города на сегодняшний день расположены в азиатской части страны, которая считается наиболее неблагоприятной для рассеивания различных примесей в воздухе.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.

Игры Google: Stadia Pro — это не «Netflix для игр» Директор по продукту Google Stadia Андрей Дороничев провёл сессию вопросов и ответов на reddit.

Шоу-бизнес Людмилу Максакову перестали узнавать из-за пластики Практически все сошлись на том, что Максакова себя изуродовала, став очередной возрастной (78 лет) пластической куклой.

Экономика Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».

Политика Зеленский призвал восстанавливать украинские дороги Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог. Надо построить приоритетные дороги.

Общество Во Франции температура впервые достигла 46 градусов Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.

Происшествия Дезертир с гранатой задержан у здания Рады В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.