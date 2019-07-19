Политика
Помощник Зеленского рассказал о необходимости мира с РоссиейНезависимое телевидение Севастополя 06:39
Киеву и Москве необходимо договориться о мире, считает первый помощник президента Украина Сергей Шефир. По его мнению, страны не могут жить «в состоянии войны ещё 100 лет», пишет украинское издание «Левый берег».
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с чего всё началось
«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».RT на русском07:00
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