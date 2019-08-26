Политика
News.ruПомощник Трампа по нацбезопасности Болтон приедет в Белоруссию
Джон Болтон, помощник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности, посетит Белоруссию. Эту информацию журналистам Foreign Policy сообщил анонимный источник. С начала XXI века в эту страну не приезжали такие высокопоставленные чиновники из США.
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Белоруссию, пишет Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.РБКвчера в 16:29
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Помощник президента США по нацбезопасности посетит не только Украину, но и Белоруссию
Эхо Москвывчера в 16:03
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