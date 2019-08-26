с чего всё началось

Джон Болтон, помощник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности, посетит Белоруссию. Эту информацию журналистам Foreign Policy сообщил анонимный источник. С начала XXI века в эту страну не приезжали такие высокопоставленные чиновники из США.

Помощник Трампа по нацбезопасности Болтон приедет в Белоруссию

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