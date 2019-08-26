с чего всё началось

Поездка Болтона – новый знак смягчения отношений между Вашингтоном и Минском, пишет журнал Foreign Policy. В сентябре Белоруссию также собирается посетить замглавы Госдепа по политическим делам Дэвид Хейл.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Дискуссия о возможном введении в РФ четырехдневной рабочей недели давно назрела, поэтому министерствам дано поручение проработать эти вопросы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Происшествия 17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими 17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Космос «Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.

Экономика В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян «Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.

Авто Honda создаст новую платформу для улучшения хода своих электрокаров Компания Honda создаст платформу для электрокаров, необходимую для того, чтобы запас хода батарей превышал 50 км. Внедрять инновацию будут в автомобили средних габаритов с заднеприводной системой.

Происшествия В Петербурге автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе Автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе в Петроградском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Теннис Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Общество Пенсионеров-льготников подвезут до границы Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.

Шоу-бизнес Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.

Политика Макрон: лидеры G7 не приняли решения по России Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет.

Происшествия Умер экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех Бывший глава автоконцерна Volkswagen Фердинанд Пиех скончался в больнице Розенхайма в Германии в возрасте 82 лет.

Происшествия Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.

Музыка Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.

Общество Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.

Технологии Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.

Технологии В сеть утекли данные более 700 тыс работников «РЖД» Неизвестные хакеры опубликовали в свободном доступе персональные данные более 70 тыс человек.

Общество ФАС хочет создать лоукостеры в Казахстане и Белоруссии Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит переговоры с Казахстаном и Белоруссией о создании локукостеров для повышения конкуренции в сегменте низкобюджетных авиаперелетов.