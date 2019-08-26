Политика
RuNews24.ruПомощник президента США Джон Болтон посетит Белоруссию
Поездка Болтона – новый знак смягчения отношений между Вашингтоном и Минском, пишет журнал Foreign Policy. В сентябре Белоруссию также собирается посетить замглавы Госдепа по политическим делам Дэвид Хейл.
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Белоруссию, пишет Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.РБКвчера в 16:29
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Помощник президента США по нацбезопасности посетит не только Украину, но и Белоруссию
Эхо Москвывчера в 16:03
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
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Дни24 вчера в 23:44
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Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Дискуссия о возможном введении в РФ четырехдневной рабочей недели давно назрела, поэтому министерствам дано поручение проработать эти вопросы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.
Sputnik Южная Осетия 24 августа в 02:00
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
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17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими
17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
Газета.Ru 01:57
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Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
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«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС
Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
РБК вчера в 23:10
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Авто
Honda создаст новую платформу для улучшения хода своих электрокаров
Компания Honda создаст платформу для электрокаров, необходимую для того, чтобы запас хода батарей превышал 50 км. Внедрять инновацию будут в автомобили средних габаритов с заднеприводной системой.
Дни24 00:00
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе
Автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе в Петроградском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:12
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика
Строительство «Северного потока-2» вышло на финальную стадию
Военное обозрение вчера в 09:25
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Общество
Пенсионеров-льготников подвезут до границы
Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Политика
Макрон: лидеры G7 не приняли решения по России
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет.
News.ru вчера в 12:25
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Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия
Умер экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen Фердинанд Пиех скончался в больнице Розенхайма в Германии в возрасте 82 лет.
RT на русском вчера в 16:40
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.
РИА Новости вчера в 20:37
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Люди начали массово раскупать дизельные отзывные автомобили Volkswagen
CarsWeek.ru вчера в 22:43
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
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Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Технологии
Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.
ТАСС вчера в 13:51
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Технологии
В сеть утекли данные более 700 тыс работников «РЖД»
Неизвестные хакеры опубликовали в свободном доступе персональные данные более 70 тыс человек.
Ferra 02:00
Общество
ФАС хочет создать лоукостеры в Казахстане и Белоруссии
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит переговоры с Казахстаном и Белоруссией о создании локукостеров для повышения конкуренции в сегменте низкобюджетных авиаперелетов.
Вестник Кавказа 02:40
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48