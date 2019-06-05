Экономика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменовРБК вчера в 18:07

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес. Об этом чиновник рассказал Forbes.
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Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Газета.Ru03:55

Белоусов нашел передавшего в СМИ его план об изъятии у бизнеса 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:34

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

РБКвчера в 18:07

«Эффект гранаты, брошенной в курятник»: как миллиардеры переиграли помощника президента

Forbes00:21

Помощник президента вычислил, кто «слил» СМИ его план по изъятию у бизнеса сверхдоходов

Znak.comвчера в 21:58

Помощник Путина вычислил, кто «слил» информацию об изъятии у олигархов 500 млрд сверхдоходов

URA.Ruвчера в 19:09

Белоусов вычислил бизнесменов, передавших в СМИ его план изъять 500 млрд рублей

Ведомости02:27
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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