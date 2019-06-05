Экономика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменовРБК вчера в 18:07
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес. Об этом чиновник рассказал Forbes.
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Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Студент из Кении заварил в астраханском общежитии взрыв
Сегодня, пятого июня, не разобравшись, жители Астрахани стали наводить панику, преимущественно в социальных сетях, что в общежитии Астраханского государственного медицинского университета взорвался бытовой газ.
Обновлено в 04:30
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Общество
Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу
Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.
Обновлено в 05:34
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Общество
В Росреестре уточнили, что аэропорты сохранят прежние названия
«Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения»,— сообщает Росреестр на своем официальном сайте.
Обновлено в 05:22
Гаджеты
В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит»
Сегодня в России запустили продажи новых фотоаппаратов «Зенит М», о чем сообщают «РИА Новости».
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Политика
В США рассказали о России после Путина
Обширное военное сотрудничество двух стран может быть подкреплено растущей солидарностью их позиций против США.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
На ПМЭФ привезли золотой «Aurus»
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартует в Санкт-Петербуоге в четверг, 6 июня, покажут новинку отечественного элитного автопрома – золотой «Aurus».
Обновлено в 05:42
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 30 млн рублей у сына Абызова
Мосгорсуд признал законным наложение ареста на счет Даниэля Абызова - сына бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 05:23
Наука
Ученые создали первый лазер на органическом диоде с накачкой током
Японские ученые сделали серьезный прорыв – создали первый лазер на органическом диоде, для этого применяется накачка током.
Обновлено вчера в 09:38
Армия и оружие
ВСУ на Донбассе понесли самые большие потери «при Зеленском»
В штабе операции объединённых сил (бывшая «АТО») на Донбассе заявили о понесённых украинскими силовиками потерях.
Обновлено в 02:05
Политика
Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты
Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14
Культура
Памятник Пушкину открыли в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево открыли памятник поэту Александру Пушкину.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»
Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено вчера в 12:10
Гаджеты
Xiaomi объяснила принцип работы подэкранной камеры
Обновлено вчера в 11:16
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Половина российских женщин после 55 лет страдает ожирением
Обновлено в 04:47
Происшествия
Самодельный мост с машинами рухнул в Дагестане
"5 июня 2019 года, примерно в 7:00, в селе Бежта Цунтинского района рухнул самодельный мост, предположительно, не выдержав нагрузки четырех припаркованных автомобилей жителей села", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Футбол
Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Джанни Инфантино был на безальтернативной основе переизбран на пост президента ФИФА.
Обновлено в 05:45