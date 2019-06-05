Экономика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменовРБК вчера в 18:07

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес. Об этом чиновник рассказал Forbes.
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Дураки с «эффектом гранаты»: Белоусов возмутился слившими план по изъятию сверхдоходов у бизнеса

Царьград06:22

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Газета.Ru03:55

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

РБКвчера в 18:07

Белоусов вычислил бизнесменов, передавших в СМИ его план изъять 500 млрд рублей

Ведомости02:27

«Эффект гранаты, брошенной в курятник»: как миллиардеры переиграли помощника президента

Forbes00:21

Помощник Путина вычислил, кто «слил» информацию об изъятии у олигархов 500 млрд сверхдоходов

URA.Ruвчера в 19:09

Белоусов нашел передавшего в СМИ его план об изъятии у бизнеса 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:34
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Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Футбол

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Общество

Предсказана скорая гибель человечества

По словам экспертов, причинами исчезновения человечества станут изменение климата, бездействие властей, а также социальный и экономический кризисы, последовавшие за этим.
Обновлено в 03:59
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Политика

Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского

Работу Верховной рады оценил отрицательно 91% опрошенных. Кроме того, 88% украинцев хотят радикальных изменений в стране.
Обновлено в 07:23
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 13:54
Политика

Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Медведев предложил Словакии подключиться к «Северному потоку — 2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Словакию найти решение по подключению к «Северному потоку — 2» и к «Турецкому потоку».
Обновлено в 06:54
Общество

Названы самые полезные для здоровья ягоды

Обновлено в 01:59
Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Авто

Haval объявил цену на свой первый кроссовер российской сборки

Собственно, продажи в компании планируют начать 5 июня.
Обновлено в 06:25
Транспорт

Гендиректор Шереметьево объяснил причины сбоев с выдачей багажа

Проблемы с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, передает ТАСС.
Обновлено в 06:53
Происшествия

СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ

Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 06:04
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Американский профессор: если США и РФ столкнутся, то только в Европе

Легвольд называет отношения РФ с США и в целом с Западом новой Холодной войной.
Обновлено в 03:58
Политика

Зеленский назвал главу Еврокомиссии теплым дядькой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера теплым дядькой и классным мужиком.
Обновлено в 06:56
Политика

Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»

Обновлено в 05:50
Общество

Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Сообщение о минировании отеля «Савой» в Москве не подтвердилось

Информация о "минировании" отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:15
Экономика

Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки

Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Политика

Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребёнка

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что не уйдёт в отставку из-за гибели пятилетнего мальчика, убийство которого вменяется двум полицейским.
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Наука

Физики нашли способ спасти кота Шредингера

Американские ученые нашли уникальный способ «спасти» кота Шредингера, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В ходе спасательной операции в Аризоне под вертолётом раскрутило носилки с 74-летней туристкой

Обновлено в 06:44
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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