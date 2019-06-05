Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменовГазета.Ru 03:55
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
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Футбол
«Буффон» официально покинул «ПСЖ»
Напомним, что Буффон перешел в ПСЖ из Ювентуса в июле 2018 года в качестве свободного агента.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Футбол
Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем»
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк хочет продлить контракт.
Обновлено в 09:48
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Политика
Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву
Обновлено в 03:17
Кино
Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, о чем жалеет после финала сериала.
Обновлено в 08:51
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено в 08:22
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа
Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Политика
Зеленский назвал борьбу с Россией основным направлением своей работы
Основной задачей украинский лидер назвал борьбу с коррупцией. Не менее важным он назвал "противодействие российской агрессии".
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ
Военно-политическая обстановка на границах Содружества независимых государств (СНГ) остается крайне напряжённой.
Обновлено в 10:14
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Авто
General Motors и Michelin тестируют безвоздушные шины
В рамках партнерских отношений между General Motors и Michelin, GM начнет реальные испытания шин UPTIS (уникальная система устойчивости к проколам) в конце 2019 года на электрических автомобилях Chevrolet Bolt EV.
Обновлено в 10:10
Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Интернет
Эксперты нашли новую опасную уязвимость в Windows
Под угрозу попали некоторые версии Windows 10. Эксперты присвоили уязвимости код CVE-2019-9510, пишет Lenta.
Обновлено в 08:08
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика
В Совфеде прокомментировали обращение Зеленского к России
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по поводу «обострения конфликта» в Донбассе.
Обновлено в 10:06
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Интернет
Google оспорил в суде штраф Еврокомиссии на 1,5 млрд евро
Ранее компанию наказали за нарушение закона о конкуренции Компания Google оспорила в Европейском суде общей юрисдикции в Брюсселе штраф на 1,49 млрд евро, который ранее наложила Еврокомиссия.
Обновлено в 08:52
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено в 11:18
Спорт
Коляда и Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии
Российские фигуристы Михаил Коляда и Алина Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии, информирует официальный сайт представления.
Обновлено в 09:46
Политика
Россия призвала Запад образумить Приштину
Москва призывает покровителей Приштины образумить косовоалбанское руководство, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:20
Технологии
На ПМЭФ состоялся первый в России звонок по 5G
Речь идет о первом из России звонке в сети 5G между абонентами Tele2 и «Мегафона», который совершили гендиректор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.
Обновлено в 12:01