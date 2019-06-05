Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменовГазета.Ru 03:55

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Помощник Путина нашел бизнесменов, сливших «список Белоусова» в СМИ

Газета.Ru08:47

«Эффект гранаты, брошенной в курятник»: как миллиардеры переиграли помощника президента

Forbes00:21

Белоусов нашел передавшего в СМИ его план об изъятии у бизнеса 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:34

Белоусов вычислил бизнесменов, передавших в СМИ его план изъять 500 млрд рублей

Ведомости02:27

Дураки с «эффектом гранаты»: Белоусов возмутился слившими план по изъятию сверхдоходов у бизнеса

Царьград06:22

Помощник Путина вычислил, кто «слил» информацию об изъятии у олигархов 500 млрд сверхдоходов

URA.Ruвчера в 19:09

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

РБКвчера в 18:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Обновлено в 06:24
Футбол

«Буффон» официально покинул «ПСЖ»

Напомним, что Буффон перешел в ПСЖ из Ювентуса в июле 2018 года в качестве свободного агента.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Футбол

Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем»

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк хочет продлить контракт.
Обновлено в 09:48
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Политика

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву

Обновлено в 03:17
Общество

Тяжелобольная участница шоу Елены Малышевой уличила телевизионщиков во лжи

Обновлено в 09:55
Кино

Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, о чем жалеет после финала сериала.
Обновлено в 08:51
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»

Обновлено в 08:22
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа

Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Политика

Зеленский назвал борьбу с Россией основным направлением своей работы

Основной задачей украинский лидер назвал борьбу с коррупцией. Не менее важным он назвал "противодействие российской агрессии".
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ

Военно-политическая обстановка на границах Содружества независимых государств (СНГ) остается крайне напряжённой.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Общество

В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Политика

Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Авто

General Motors и Michelin тестируют безвоздушные шины

В рамках партнерских отношений между General Motors и Michelin, GM начнет реальные испытания шин UPTIS (уникальная система устойчивости к проколам) в конце 2019 года на электрических автомобилях Chevrolet Bolt EV.
Обновлено в 10:10
Экономика

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Интернет

Эксперты нашли новую опасную уязвимость в Windows

Под угрозу попали некоторые версии Windows 10. Эксперты присвоили уязвимости код CVE-2019-9510, пишет Lenta.
Обновлено в 08:08
Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика

В Совфеде прокомментировали обращение Зеленского к России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по поводу «обострения конфликта» в Донбассе.
Обновлено в 10:06
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:16
Интернет

Google оспорил в суде штраф Еврокомиссии на 1,5 млрд евро

Ранее компанию наказали за нарушение закона о конкуренции Компания Google оспорила в Европейском суде общей юрисдикции в Брюсселе штраф на 1,49 млрд евро, который ранее наложила Еврокомиссия.
Обновлено в 08:52
Хоккей

СКА подписал контракт с Кагарлицким

Обновлено в 11:18
Спорт

Коляда и Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии

Российские фигуристы Михаил Коляда и Алина Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии, информирует официальный сайт представления.
Обновлено в 09:46
Транспорт

ЦОДД предупредил об ограничении движения на западе Москвы в выходные

Обновлено в 10:06
Политика

Россия призвала Запад образумить Приштину

Москва призывает покровителей Приштины образумить косовоалбанское руководство, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:20
Технологии

На ПМЭФ состоялся первый в России звонок по 5G

Речь идет о первом из России звонке в сети 5G между абонентами Tele2 и «Мегафона», который совершили гендиректор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.
Обновлено в 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное