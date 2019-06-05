Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменовГазета.Ru 03:55

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
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Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Газета.Ru03:55

Белоусов нашел передавшего в СМИ его план об изъятии у бизнеса 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:34

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

РБКвчера в 18:07

«Эффект гранаты, брошенной в курятник»: как миллиардеры переиграли помощника президента

Forbes00:21

Помощник президента вычислил, кто «слил» СМИ его план по изъятию у бизнеса сверхдоходов

Znak.comвчера в 21:58

Помощник Путина вычислил, кто «слил» информацию об изъятии у олигархов 500 млрд сверхдоходов

URA.Ruвчера в 19:09

Белоусов вычислил бизнесменов, передавших в СМИ его план изъять 500 млрд рублей

Ведомости02:27
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
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Китай впервые осуществил космический запуск с морской платформы

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Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
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Шоу-бизнес

Дочь Трампа уличили в чрезмерном использовании фотошопа

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Армия и оружие

RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба

Телеканал RT продлевает до 24 июня приём заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.
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Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
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Общество

Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
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Общество

Определены самые грязные регионы России

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Происшествия

В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке

Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
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Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

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«Создается впечатление, что Минкультуры не предпринимает достаточные меры для определения российских фильмов, государственная поддержка которых необходима и возможна с точки зрения действующего законодательства и (или) должным образом не отслеживается целевое использование выделенных бюджетных средств», — считает Рашкин.
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Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации

Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.
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BadComedian поддержал режиссёр Сарик Андреасян

Режиссёр фильма «Защитники» Сарик Андреасян, который неоднократно становился объектом критики и шуток со стороны блогера Евгения Баженова (BadComedian), неожиданно встал на его защиту.
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Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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