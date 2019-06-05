Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменовГазета.Ru 03:55
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
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Происшествия
СК возбудил дело из-за отказа в размещении детей с ВИЧ на турбазе
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как одна из туристических баз в Богородском районе Нижегородской области отказалась принять на летний отдых школьников с ВИЧ.
Обновлено в 04:52
Политика
Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".
Обновлено в 06:24
Футбол
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Баскетбол
Глава РФБ: «Химкам» будет сложно в серии с ЦСКА
Баскетболистам подмосковных "Химок" морально придется сложно в финале плей-офф Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА, заявил РИА Новости президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Обновлено в 04:44
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями
В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено в 05:50
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Здоровье
Ученые рассказали об опасности яиц
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями
Бывшая подруга Меган Маркл модель Лиззи Канди рассказала прессе, что общается со многими приятелями принца Гарри и со многими из них член королевской семьи практически перестал поддерживать связь.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель
Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.
Обновлено в 06:32
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 05:00
Хоккей
Кагарлицкий перейдет в СКА, его контракт составит 70 миллионов рублей
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий пополнит состав СКА. По информации "СЭ", его зарплата составит 70 миллионов рублей за сезон.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика
Почему Зеленский не сможет обеспечить вступление Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после того, как в стране пройдет референдум по этому вопросу.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Транспорт
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Общество
Правительство Прикамья купит 14 зонтов по шесть тысяч рублей за штуку
Правительство Пермского края планирует закупить 14 зонтов для сотрудников. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.
Обновлено в 05:43
Экономика
Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%
Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Здоровье
Роспотребнадзор назвал продукты, которых не хватает в рационе россиян
По данным в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году» 100% россиян недоедают до нормы картофеля и молочных продуктов.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» в ближайшие недели
18-летний полузащитник Каллум Хадсон-Одои останется в "Челси", сообщают в Англии. Новый контракт будет заключен в ближайшие недели.
Обновлено в 03:17
Технологии
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G в Петербурге
Первый в России видеозвонок в сети 5G состоялся между абонентом Tele2 и клиентом «Мегафона» в Музее связи имени А. С. Попова.
Обновлено в 08:57
Экономика
Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета
Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
Обновлено в 08:58