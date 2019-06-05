Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменовГазета.Ru 03:55

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
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Белоусов вычислил бизнесменов, передавших в СМИ его план изъять 500 млрд рублей

Ведомости02:27

Дураки с «эффектом гранаты»: Белоусов возмутился слившими план по изъятию сверхдоходов у бизнеса

Царьград06:22

Белоусов нашел передавшего в СМИ его план об изъятии у бизнеса 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:34

Помощник Путина нашел бизнесменов, сливших «список Белоусова» в СМИ

Газета.Ru08:47

«Эффект гранаты, брошенной в курятник»: как миллиардеры переиграли помощника президента

Forbes00:21

Помощник Путина вычислил, кто «слил» информацию об изъятии у олигархов 500 млрд сверхдоходов

URA.Ruвчера в 19:09

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

РБКвчера в 18:07
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Происшествия

СК возбудил дело из-за отказа в размещении детей с ВИЧ на турбазе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как одна из туристических баз в Богородском районе Нижегородской области отказалась принять на летний отдых школьников с ВИЧ.
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Политика

Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".
Обновлено в 06:24
Футбол

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Баскетбол

Глава РФБ: «Химкам» будет сложно в серии с ЦСКА

Баскетболистам подмосковных "Химок" морально придется сложно в финале плей-офф Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА, заявил РИА Новости президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Обновлено в 04:44
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Политика

Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»

Обновлено в 05:50
Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Здоровье

Ученые рассказали об опасности яиц

Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями

Бывшая подруга Меган Маркл модель Лиззи Канди рассказала прессе, что общается со многими приятелями принца Гарри и со многими из них член королевской семьи практически перестал поддерживать связь.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель

Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.
Обновлено в 06:32
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 05:00
Хоккей

Кагарлицкий перейдет в СКА, его контракт составит 70 миллионов рублей

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий пополнит состав СКА. По информации "СЭ", его зарплата составит 70 миллионов рублей за сезон.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати

Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика

Почему Зеленский не сможет обеспечить вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после того, как в стране пройдет референдум по этому вопросу.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Транспорт

В российских поездах появились ароматизированные вагоны

В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Общество

Правительство Прикамья купит 14 зонтов по шесть тысяч рублей за штуку

Правительство Пермского края планирует закупить 14 зонтов для сотрудников. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.
Обновлено в 05:43
Экономика

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Здоровье

Роспотребнадзор назвал продукты, которых не хватает в рационе россиян

По данным в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году» 100% россиян недоедают до нормы картофеля и молочных продуктов.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол

Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» в ближайшие недели

18-летний полузащитник Каллум Хадсон-Одои останется в "Челси", сообщают в Англии. Новый контракт будет заключен в ближайшие недели.
Обновлено в 03:17
Технологии

Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G в Петербурге

Первый в России видеозвонок в сети 5G состоялся между абонентом Tele2 и клиентом «Мегафона» в Музее связи имени А. С. Попова.
Обновлено в 08:57
Экономика

Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
Обновлено в 08:58
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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