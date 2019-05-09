Политика
Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий СШАРБК 11:28
В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
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Происшествия
В Москве умер журналист Сергей Доренко
Обновлено в 13:28
Футбол
«Реал» может перевести Бэйла в дубль
Обновлено в 12:32
Путешествия
Казнь за селфи и штраф за шлепанцы. За что туриста накажут на курорте
В 2019 году в некоторых странах туристы столкнутся с новыми ограничениями, за несоблюдение которых предусмотрены строгие наказания: высокие штрафы, тюремное заключение и даже смертная казнь, сообщает АТОР.
Обновлено в 09:35
Транспорт
Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено
Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
Обновлено в 14:17
Футбол
Нападающий «Барселоны» Суарес перенесет операцию по поводу травмы колена
Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес перенесет операцию по поводу травмы правого колена, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 13:43
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
«Присвоить звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
Обновлено в 12:20
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Культура
95 лет назад родился Булат Окуджава
Поэт, прозаик, композитор и исполнитель Булат Окуджава родился 9 мая в Москве, вырос на Арбате.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Кокорина и Мамаева приговорили к полутора годам колонии
Футболиста Кокорина приговорили к 1 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о драках, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками
В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
Обновлено вчера в 19:01
Авто
Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей
Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено в 02:20
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Пользователи сложили в уме количество выживших драконов Дейнерис и подумали, что речь может идет о появлении еще одного питомца.
Обновлено в 09:05
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Наука
Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено в 03:32
Политика
На Украине радикалы потребовали отменить показ концерта ко Дню Победы
Акция собрала несколько десятков участников, которые выступили за отмену программы ко Дню Победы на украинском телеканале «Интер».
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Москве десять человек пострадали от сильного ветра
В Москве в День Победы десять человек пострадали из-за падения деревьев от сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье
Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Транспорт
Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт
Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 14:27
Футбол
Sport.es: «Интер» готов купить Ракитича за 50-60 миллионов
«Интер» интересуется полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Активность чеченской мафии встревожила полицию Германии
Правоохранительные органы Германии в течение года анализировали информацию о чеченской мафии в стране: ее активность вызывает тревогу у местной полиции.
Обновлено в 09:05
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Политика
В Киеве завершилась альтернативная акция «Украинский бессмертный полк»
Альтернативная акция "Украинский бессмертный полк" завершилась в четверг на аллее "Героев небесной сотни" в центре Киева, где в 2014 были убиты участники Евромайдана, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:37
Общество
Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Происшествия
На борту самолета в шведском Гетеборге произошло задымление
В аэропорту шведского города Гетеборга произошло задымление на борту садившегося самолета.
Обновлено в 09:48