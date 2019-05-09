Политика

Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий СШАРБК 11:28

В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Белоусов: Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России

Эхо Москвы07:32

Белоусов: рубль может ослабнуть из-за повышения США пошлин на товары КНР

RT на русском06:42

Белоусов оценил риски для рубля при повышении пошлин США на товары из Китая

РИА Новости05:43

В Кремле оценили риски для рубля при росте пошлин США на китайские товары

Life.ru06:31

Белоусов увидел риски для экономики России в решении США повысить пошлины для Китая

Ведомости05:59

Белоусов предсказал негативные последствиях для экономики РФ от торговой войны США и Китая

Коммерсантъ06:32

Белоусов: повышение США пошлин на товары из КНР негативно отразится на экономике России

ТАСС05:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Происшествия

В Москве умер журналист Сергей Доренко

Обновлено в 13:28
Футбол

«Реал» может перевести Бэйла в дубль

Обновлено в 12:32
Путешествия

Казнь за селфи и штраф за шлепанцы. За что туриста накажут на курорте

В 2019 году в некоторых странах туристы столкнутся с новыми ограничениями, за несоблюдение которых предусмотрены строгие наказания: высокие штрафы, тюремное заключение и даже смертная казнь, сообщает АТОР.
Обновлено в 09:35
Транспорт

Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено

Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
Обновлено в 14:17
Футбол

Нападающий «Барселоны» Суарес перенесет операцию по поводу травмы колена

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес перенесет операцию по поводу травмы правого колена, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 13:43
Политика

Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины

«Присвоить звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
Обновлено в 12:20
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Культура

95 лет назад родился Булат Окуджава

Поэт, прозаик, композитор и исполнитель Булат Окуджава родился 9 мая в Москве, вырос на Арбате.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Кокорина и Мамаева приговорили к полутора годам колонии

Футболиста Кокорина приговорили к 1 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о драках, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам.
Обновлено вчера в 09:22
Общество

В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками

В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне

Обновлено вчера в 19:01
Авто

Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей

Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено в 02:20
Кино

В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»

Пользователи сложили в уме количество выживших драконов Дейнерис и подумали, что речь может идет о появлении еще одного питомца.
Обновлено в 09:05
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Наука

Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено в 03:32
Политика

На Украине радикалы потребовали отменить показ концерта ко Дню Победы

Акция собрала несколько десятков участников, которые выступили за отмену программы ко Дню Победы на украинском телеканале «Интер».
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Москве десять человек пострадали от сильного ветра

В Москве в День Победы десять человек пострадали из-за падения деревьев от сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье

Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Транспорт

Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 14:27
Футбол

Sport.es: «Интер» готов купить Ракитича за 50-60 миллионов

«Интер» интересуется полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 14:09
Происшествия

Активность чеченской мафии встревожила полицию Германии

Правоохранительные органы Германии в течение года анализировали информацию о чеченской мафии в стране: ее активность вызывает тревогу у местной полиции.
Обновлено в 09:05
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Общество

МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Политика

В Киеве завершилась альтернативная акция «Украинский бессмертный полк»

Альтернативная акция "Украинский бессмертный полк" завершилась в четверг на аллее "Героев небесной сотни" в центре Киева, где в 2014 были убиты участники Евромайдана, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:37
Общество

Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Происшествия

На борту самолета в шведском Гетеборге произошло задымление

В аэропорту шведского города Гетеборга произошло задымление на борту садившегося самолета.
Обновлено в 09:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное