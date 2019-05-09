Политика

Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий СШАРБК 11:28

В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
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Белоусов: Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России

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Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
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Происшествия

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Обновлено в 12:36
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
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Общество

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Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
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Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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