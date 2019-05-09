Политика
Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий СШАРБК 11:28
В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
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Происшествия
В Москве умер журналист Сергей Доренко
Обновлено в 13:28
Политика
С трудом передвигающийся Горбачев посетил парад Победы
Экс-президент СССР опирался на своего помощника. Фото, с трудом передвигающегося Горбачева, опубликовал telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Обновлено в 06:08
Футбол
Sport.es: «Интер» готов купить Ракитича за 50-60 миллионов
«Интер» интересуется полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Согласно базе "Память народа", во время Второй мировой войны дед Зеленского был командиром минометного взвода, а затем стрелковой роты.
Обновлено в 07:57
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.
Обновлено в 09:39
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
«Присвоить звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье
Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Политика
Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова
Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено в 09:51
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Москве десять человек пострадали от сильного ветра
В Москве в День Победы десять человек пострадали из-за падения деревьев от сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:43
Политика
В Крыму разгромили памятник фронтовикам-крымским татарам
В крымском селе Орловка неустановленные лица разбили мемориальные плиты с фамилиями местных жителей – крымских татар, погибших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Политика
Путин присоединился к акции «Бессмертный полк»
Президент России Владимир Путин в День Победы, 9 мая, принимает участие в акции «Бессмертный полк», которая проходит в центре Москвы.
Обновлено в 08:06
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Наука
В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком
Американские ученые обнаружили вид, который способен дышать мышьяком. Ранее считалось, что это смертельный яд для всех обитателей Земли.
Обновлено 07 мая в 03:20
Политика
В МВД Эстонии предъявили России территориальные претензии
Глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что у Таллина есть неурегулированные территориальные претензии к России.
Обновлено в 14:32
Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Транспорт
Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено
Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»
Полиция в Киеве задержала организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережную, сообщает украинское издание "Вести".
Обновлено в 05:10
Футбол
Игуаин остался в запасе «Челси» на матч с «Айнтрахтом»
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Айнтрахта» на ответный матч полуфинала Лиги Европы.
Обновлено в 14:13
Авто
Honda сократит треть моделей и начнет сотрудничество с GM
В Европе и Японии компания рассчитывает на собственные компетенции и уже в этом году начнет продажи хэтчбеков Honda e: предсерийная версия была показана пару месяцев назад, а сегодня было подтверждено товарное название.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 15:08