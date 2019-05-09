Политика

Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий СШАРБК вчера в 11:28

В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
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Рост американских пошлин на товары из Китая может привести к ослаблению рубля

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Товарооборот между Германией и Ираном сократился в январе-феврале почти на 50%

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Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
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Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

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Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

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На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
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Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Политика

В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
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По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Энергетика

Мировые цены на нефть завершили торги четверга разнонаправленно

Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,42 доллара и составили 61,7 доллара за баррель.
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Происшествия

Обыск в офисе Mash связали с катастрофой Superjet в Шереметьево

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Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами

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В Приамурье рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе возле села Чембары Амурской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минтрансе.
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Журналист Сергей Доренко умер после ДТП

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Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России

Действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать усиление санкций против РФ из-за решения Москвы упростить получение российских паспортов жителями Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
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Погиб известный журналист Сергей Доренко

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Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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