Политика
Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий СШАРБК вчера в 11:28
В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
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Рост американских пошлин на товары из Китая может привести к ослаблению рубля
Эхо Москвывчера в 23:30
Белоусов предсказал негативные последствиях для экономики РФ от торговой войны США и Китая
Коммерсантъвчера в 06:32
Белоусов увидел риски для экономики России в решении США повысить пошлины для Китая
Ведомостивчера в 05:59
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Экономика
Товарооборот между Германией и Ираном сократился в январе-феврале почти на 50%
Товарооборот между Германией и Ираном сократился в январе-феврале почти на 50%, сообщает Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK).
Обновлено в 06:09
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Культура
На Украине показали концерт к 9 мая, вызвавший возмущение радикалов
Ранее сообщалось, что представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию программ к 9 мая на канале "Интер".
Обновлено в 02:58
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:53
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика
Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским
По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги четверга разнонаправленно
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,42 доллара и составили 61,7 доллара за баррель.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Обыск в офисе Mash связали с катастрофой Superjet в Шереметьево
Основанный в 2017 году интернет-проект Mash сообщил о проведении обысков в своем офисе.
Обновлено в 02:31
Хоккей
Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами
С 2017 года команду возглавляет Петтер Торесен - отец одного из самых известных в Норвегии хоккеистов Патрика Торесена, выступавшего долгое время за уфимский "Салават Юлаев" и петербургский СКА.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В Приамурье рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе возле села Чембары Амурской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минтрансе.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Журналист Сергей Доренко умер после ДТП
Обновлено в 02:46
Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать усиление санкций против РФ из-за решения Москвы упростить получение российских паспортов жителями Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Лавров увидел в действиях США в АТР угрозу для России
Москва усматривает в действиях США в Азиатско-Тихоокеанском регионе угрозу для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:45
Культура
Погиб известный журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Вячеслав Володин пообещал отремонтировать музей в Вольске
Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил вольский краеведческий музей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ
Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.
Обновлено вчера в 14:10