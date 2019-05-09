Политика
Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий СШАРБК 11:28
В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 16:34
Политика
Зеленский призвал украинцев быть благодарными ветеранам
Обновлено в 04:37
Происшествия
Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника
Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге
Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Общество
Кот съел осу и покорил пользователей Сети
"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Футбол
Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы
Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Культура
На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»
Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Долина побывала в гостях у Никаса Сафронова
Новые фото, опубликованные Никасом Сафроновым, показали, что известная джазовая певица находится в нормальной физической форме и похудела, но при этом внимательные пользователи заметили, что она не улыбается на снимках, предположив, что у неё всё ещё есть в жизни проблемы.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии
По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Авто
Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear
Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика
Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»
Президент Украины Петр Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк», участники которой проходят шествием по всему миру в честь празднования Дня Победы.
Обновлено вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Из-за ботокса Юлию Волкову из «Тату» перестали узнавать
Обновлено в 12:23
Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Авто
Haval объявил дату начала продаж особой версии кроссовера F7x
Обновлено в 06:17
Футбол
Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы
«Арсенал» в гостях победил «Валенсию» со счётом 4:2 и впервые в истории вышел в финал Лиги Европы.
Обновлено в 18:29
Наука
Когерентность магнонов измерят с помощью кросс-корреляционного интерферометра
Физики из Германии, Нидерландов и Норвегии предложили измерять когерентность магнонов с помощью аналога интерферометра Хэнбери Брауна — Твисса, который использует корреляции между сигналами детекторов, измеренных в разные моменты времени.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено в 14:53
Наука
Гормонотерапия может купировать некоторые симптомы аутизма
Основываясь на предыдущих работах, группа под руководством Паркер решила провести исследование с участием 30 детей с аутизмом в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено вчера в 04:01
Общество
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество
9 самых нелепых и шокирующих открытий учёных
Обновлено вчера в 22:56
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28