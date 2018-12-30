Шоу-бизнес
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Происшествия
В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд
Обновлено в 21:54
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею
Обновлено в 22:36
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки BlaBlaCar признал вину
Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, признался в убийстве.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Лев растерзал сотрудницу зоопарка
В американском зоопарке лев вышел из вольера и напал на сотрудников.
Обновлено в 22:28
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
Сенатор заявил о решении Трампа замедлить вывод войск из Сирии
Сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом США Дональдом Трампом заверил журналистов, что глава государства согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "умным способом".
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП на Невском проспекте
По факту ДТП в центре Петербурга будет возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:50
Общество
Скончался замглавы Минтранса России Сергей Аристов
«Коллегия Министерства транспорта с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов — статс-секретарь — заместитель министра транспорта РФ», –– говорится в сообщении.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки
Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Петербурге
В сети появилось видео с места ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов.
Обновлено в 14:08
Политика
Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с Новым годом
Обновлено в 21:46
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено в 10:20
Политика
Как Киев обвинил Москву в ухудшении украинско-польских отношений
Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Россия заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.
Обновлено в 17:10
Происшествия
В США неизвестный обстрелял машину с детьми
В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу по автомобилю, в салоне машины находились дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:46
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы
Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.
Обновлено в 17:44
Политика
МИД Румынии выразил сожаление в связи с публикацией на сайте посольства России
МИД Румынии, в свою очередь, выражает сожаление в связи с размещением вышеупомянутого материала на сайте российской дипмиссии, отмечая, что "пост посольства РФ не отличается строгостью, которую может иметь академическая дискуссия, а распространяемая среди общественности этим постом информация не является полной".
Обновлено в 15:14
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра
Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Обновлено в 13:47
Здоровье
Роспотребнадзор предложил запретить в школьных столовых соль без йода
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова предложила запретить использование в столовых учебных заведений нейодированной соли.
Обновлено в 19:33
Политика
Захарова заявила, что в МИД РФ не получали жалобы от BBC
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, сообщила, что в распоряжение министерства жалобы от BBC не поступали.
Обновлено в 01:21
Политика
Манафорта и Дерипаску связал экс-офицер ГРУ
Расследование провели журналисты Time и пришли к выводу, что экс-разведчик был посредником между экс-главой предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Обновлено в 07:50
Экономика
Указание ЦБ о новых тарифах ОСАГО зарегистрировано Минюстом
Согласно указанию ЦБ, тарифный коридор базовых ставок ОСАГО расширится на 20% вверх и вниз.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
Срок заключения экс-руководителя Nissan Гона продлен еще на 10 дней
Токийский окружной суд в очередной раз продлил на 10 дней срок заключения экс-руководитель автоконцерна Nissan и его альянса с Mitsubishi и Renault Карлоса Гона.
Обновлено в 22:14
Армия и оружие
Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения
Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.
Обновлено в 08:45
Общество
В Египте обнаружены саркофаги римского периода
Археологи обнаружили вблизи побережья Средиземного моря саркофаги времен римского периода истории Египта.
Обновлено в 20:25
Политика
На Украине стартует президентская избирательная кампания
Кандидата в президенты на Украине может выдвинуть политическая партия, но он может быть и самовыдвиженцем.
Обновлено в 17:05
Транспорт
Собянин открыл станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин 30 декабря открыл очередную станцию метро - "Савеловская" Большой кольцевой линии.
Обновлено в 06:33