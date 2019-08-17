Происшествия

Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовалиРБК вчера в 13:05

Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре. Госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области.
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Минздрав РФ: у медиков не выявлено превышения допустимых уровней радиоактивности

Двина Сегодня10:54

В Минздраве рассказали о здоровье лечивших пострадавших под Северодвинском врачей

Газета.Ru06:44

Минздрав: У врачей больницы, которые оказывали помощь пострадавшим при взрыве, не превышен уровень облучения

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
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