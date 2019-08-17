Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовалиРБК вчера в 13:05
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре. Госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $59 млн
Генпрокуратура Украины сообщила о задержании семи человек, причастных к хищению государственного и коммунального имущества на сумму свыше $59 млн.
Обновлено в 09:26
Музыка
Басков показал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Перми автобус с пассажирами врезался в здание
На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
Обновлено в 09:57
Игры
Подробности об Убежище 94 – первый рейд в Fallout 76
В рамках рейда игроки отправятся в Убежище 94, расположенное на границе Топей и Дикого рубежа.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.
Обновлено в 10:05
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Туном»
Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Обновлено в 10:32
Футбол
Арсенал — Бернли 2:1
В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
Обновлено в 09:23
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
Обновлено в 01:56
Политика
Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после смерти отца
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии
Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Обновлено в 05:11
Авто
Porsche готовит трековую версию модели Panamera
Компания Porsche проводит дорожные испытания трековой версии модели Panamera.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Свидетель по делу «Сети», жаловавшийся на пытки, получил убежище в Финляндии
Напомним, в феврале 2019 года жалобу Капустина зарегистрировал ЕСПЧ.
Обновлено в 10:12
Футбол
Тамбов — Краснодар 0:2 (2-й тайм)
Скауты московского ЦСКА присутствуют на матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Краснодар».
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Футбол
Ерохин сыграет с первых минут против «Ахмата»
Обновлено в 10:50
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Redmi появился на сайте регулятора
О дате презентации будущей новинки пока ничего не сообщается, но как правило после регистрации в TENAA смартфон рассекречивают в течение месяца.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в чемпионате России
Екатеринбургский «Урал» уступил самарским «Крылья Советов» в матче шестого тура чемпионата России со счетом 1:3. Встреча прошла на «Екатеринбург Арене», судил игру Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 09:25
Политика
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17
Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08